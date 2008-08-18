AKP rüşvetin de odağı oldu

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli hakkındaki iddialarıyla ilgili, "Yapılması gereken Şaban Dişli'yi kenara çekmek, ondan uzak

durmak değildir. Yapılması gereken Dişli'nin dokunulmazlığını kaldırmak, bağımsız yargıya göndermek ve şaban dişli'nin dişlerine takılan 1 milyon doların hesabını sormaktır" dedi.

Baykal, yaptığı yazılı açıklamada, "rüşvet olayının artık bir Şaban Dişli olayı olmadığını, bir AKP olayı haline geldiğini" ileri sürdü. Baykal, "AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin iş takipçiliği yaparak 1 milyon dolar almasının somut ve belgeli bir rüşvet olayı" olduğunu

savundu.

Dişli'nin, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun "belgelere dayalı" açıklamalarının ardından 6 gün sonra basın toplantısı düzenlendiğini anımsatan Baykal, şunları kaydetti:

"Yanına AKP'nin Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı da almıştır ve Grup Başkanvekili Bozdağ, büyük bir pişkinlikle, milletin gözünün içine baka baka AKP Genel Başkan Yardımcısı Dişli'nin aldığı belirtilen rüşveti savunmuştur. İş takipçiliği karşılığı 1 milyon dolar aldığı kayıtlara

geçen Dişli ile Bozdağ, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın vekil ve yardımcısıdırlar. Dişli, Erdoğan'ın genel başkan yardımcısı, Bozdağ ise grup başkanvekilidir.

Yani, rüşvet olayı artık bir Şaban Dişli olayı değildir, bir AKP olayıdır. Yolsuzluk olayının odağında artık AKP vardır. Çünkü, AKP üst yönetimi kendisini bu belgeli rüşvet olayından ayıramamıştır. Tam tersi Başbakan'ın gruptaki yardımcısı Bozdağ, 'rüşvetçi' diye kayıtlara geçen

AKP'deki yardımcısı Dişli'nin savunuculuğunu üstlenmiştir. Fotoğraf çok açıktır, çok nettir. Ortada iş takipçiliği karşılığı alınan 1 milyon dolar vardır. Belgeye göre rüşveti alan AKP'nin genel başkan yardımcısıdır."

"Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiği tescillenen AKP'nin, bu rüşvet olayıyla da yolsuzluğun odağına oturduğunu" öne süren Baykal, şöyle devam etti:

"Yapılması gereken Şaban Dişli'yi kenara çekmek, ondan uzak durmak değildir. Yapılması gereken Dişli'nin dokunulmazlığını kaldırmak, bağımsız yargıya göndermek ve Şaban Dişli'nin dişlerine takılan 1 milyon doların hesabını sormaktır. Ancak, AKP her zaman olduğu gibi bu yola gitmeyecek, 'bu dokunulmazlığı kaldırırsak, sıra diğerlerine de gelecek' diye belgelere göre 'rüşvetçi' olduğu kayıtlara geçen Dişli'nin dokunulmazlığını kaldırmayacaktır.

Ama nasıl ki, Anayasa Mahkemesi'nin 11 üyesinden 10'unun, 'laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmuştur' demesine rağmen AKP'nin kapatılmamış olması, o partinin 'odak' olduğu gerçeğini değiştirmemişse, Dişli'nin dokunulmazlığının kaldırılıp yargıya teslim edilmemesi de AKP'nin

yolsuzluğun odağı olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir."