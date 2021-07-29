AKP, ruh sağlığı yasası için düğmeye bastı

Türkiye’de uzun zamandır gündemde olan “Ruh Sağlığı Yasası” için harekete geçildi. Ruh sağlığı hizmeti veren psikiyatr, psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi mesleklerin çalışma usul ve esasları ile bu hizmeti alanların hakları gibi konuları içerecek kapsamlı yasa için AKP'de hazırlıklar başladı.

Yasanın ekim ayında çalışmaya başlayacak Meclis’in gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, AKP’de başlatılan çalışma için, “Ruh sağlığı alanında çalışan psikiyatr, psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı, sosyal hizmet uzmanı gibi meslek mensupları arasında görev alanı ve tedavi süreçlerindeki uygulamalar gibi birçok konuda karmaşa ve çatışma var. Bu yasa birbiriyle ilişkili de olan bu farklı mesleklerin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesini içerecek. Ayrıca bu meslek gruplarının ortak çalışma zemini, meslekler arası koordinasyon gibi konuların çalışılması gerekiyor” değerlendirmesi yapıldı.

AKP’nin harekete geçtiği yasanın konularından birini de hasta hakları oluşturacak. Bu alanda psikiyatr ve psikologlarla ilgili kurallar da getirilebilecek.

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun son aylarda çok okunan ve televizyon dizisi de yapılan Camdaki Kız, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı kitaplarında hastaların hayatlarını ifşa etmesi de tartışma konusu olmuştu.