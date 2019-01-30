AKP Rize İl Başkanlığı’nı ziyaret eden TBB Başkanı Feyzioğlu: Milli bir duruşa ihtiyaç var

AKP Rize İl Başkanlığı ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Amacımız toplumsal iletişimi, kucaklaşmayı sağlamak. Daha çok kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Milli bir duruşa ihtiyaç var. Milli konularda, milli beraberliğimizi sağlamlaştırmalıyız" dedi.

Rize'de bulunan Feyzioğlu, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe ve bölge illeri baro başkanlarıyla AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı İshak Alim ve yöneticilerle görüşen Feyzioğlu, her çağdaş insan gibi siyasi düşünceleri olduğunu fakat hiçbir siyasi parti ile siyasi düşünceler anlamında faaliyetinin bulunmadığını söyledi.

“Vatandaşlarımızın güven içerisinde yargılanmasını isteriz”

Türkiye Barolar Birliği başkanlığı ve meslek örgütlerinin başkanlıklarında siyasi particilik yapıldığını savunan Fevzioğlu, “Biz, hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, mahkemelerde vatandaşlarımızın güven içerisinde yargılanmasını isteriz. Hakimimiz, savcımız, vatandaşa doğru davransın, haklı haksız, suçlu suçsuz ayırsın isteriz. Bunlar hukuk siyaseti talepleridir” dedi.

AKP'yi ziyaret ederek siyaset yapmadığını ve bir ilki başlattığını söyleyen Feyzioğlu, "Rize'deki tüm siyasi parti il başkanlıklarını ziyaret ediyoruz. Amacımız toplumsal iletişimi, kucaklaşmayı sağlamak. Daha çok kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Milli bir duruşa ihtiyaç var. Milli konularda, milli beraberliğimizi sağlamlaştırmalıyız. Her milli meselede kenetlenmeliyiz. Bunu lafta değil, özde yapmalıyız. Özde yapmak için ön yargıları kırmamız lazım. Ön yargılar nasıl kırılır? Siyasi partileri ayrım gözetmeksizin ziyaret ederek olur” şeklinde konuştu.

“Erdoğan’ın Fazıl Say'ın konserine gitmesini fevkalade olumlu”

Feyzioğlu, siyasi parti liderlerinin söylemlerinde şiddetten uzak, rol modeller olması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Aynı suyu içiyor, aynı yemeği yiyoruz. Birimizin başına bir şey gelince diğerininkine de mutlaka geliyor. Lira düşüyor, biz kaybediyoruz. Dolar düşüyor, biz kazanıyoruz. Fabrika açılıyor, biz kazanıyoruz. Biz birlikte yaşıyoruz. Bizim tüm siyasi partilerden talebimiz, artık bu toplum kutuplaşmak, birbirinden ayrı düşmek istemiyor. Birbirine düşmanlaşmak asla istemiyor, konuşmak istiyor. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın besteci piyanist Fazıl Say'ın konserine gitmesini fevkalade olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. Doğru bir yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Biz de buna katkı sunmak istiyoruz."

Feyzioğlu daha sonra diğer siyasi partileri ziyaret etti.