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Politika

AKP 'resmi dil' ısrarından vazgeçti, dil maddesinde uzlaşma sağlandı

Yeni madde: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır

28 Ağustos 2013 16:07

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, değiştirilmez hükümlerle ilgili tıkanmayı aşamazken, AKP “resmi dil” ifadesinden vazgeçerek dil maddesinde üçlü uzlaşmayı sağladı.

Komisyon, BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız başkanlığında yapılan toplantıda değiştirilmez hükümlerle ilgili tartışmayı sürdürdü.

Daha önce devletin diliyle ilgili olarak komisyona, “Resmi dil Türkçe’dir” hükmünü sunan AKP, görüş değiştirerek, CHP ve MHP’nin önerisine katıldı.

DHA'nın yayınladığı ve Bülent Sarıoğlu imzalı habere göre, AKP bu hükümdeki “resmi” ifadesinden vazgeçti. BDP ise üçlü uzlaşmaya katılmayarak, “resmi dil” ayrımı içeren kendi önerisinde ısrar etti. BDP’li Yıldız, “Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” ifadesine de karşı çıktı.

Yıldız, “Çağdaş anayasalarda böyle bir ifade yer almıyor. Milletin, ülkesi ve devleti olur. Bu tanımlama anayasal ve dil anlamında sakat ve değiştirilmesi gereken bir fıkra. Bir devletin dili olmaz. ‘Devletin resmi dili’ yönünde bir ifade olması gerekiyor” dedi.

 

Mevcutta üçlü uzlaşma

 

AKP, CHP ve MHP’nin uzlaşmasıyla “Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti” başlıklı madde, mevcut Anayasa’da olduğu gibi şöyle yazıldı:

“Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır.”

 

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