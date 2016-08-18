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AKP, rektör atamalarıyla ilgili önergesini çekti

CHP ve MHP, önergenin anayasaya aykırı olduğunu belirtti

18 Ağustos 2016 23:21

Belediyelere kayyum atanması ve Hakkari, Şırnak illerinin il statüsünün kaldırılmasını öngören torba yasa tasarısının görüşmelerinde gerginlik yaşandı.  AKP’nin Cumhurbaşkanı’na rektörleri azletme yetkisi veren önerge sunmasına muhalefet tepki gösterdi. Muhalefetin tepkisi üzerine AKP önergeyi geri çekti.

AKP’nin rektör atamalarındaki değişiklik için verdiği önerge Meclis’te gerginliğe neden oldu.

Cumhurbaşkanı’na rektörleri görevden alma, atama yetkisi vermeyi öngören önergeye muhalefet tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), önergeye itiraz ederek olağanüstü grup toplantısı yapma kararı aldı.

AKP’nin verdiği değişiklik önergesine göre, devlet üniversitelerinde rektörler YÖK tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanı onayıyla atanacaktı.

AKP, verdiği önergeyi muhalefetin tepkisi üzerine geri çekti.

 

İşte o önerge:

 

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