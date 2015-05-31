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Gündem

AKP reklamındaki 'semah' bölümü çıkarılacak

CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, AKP reklamındaki semah bölümleriyle ilgili YSK'ya başvuruda bulunmuştu

31 Mayıs 2015 00:36

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin son reklam filmlerinden birinde yer alan 'semah' bölümünün çıkarılmasına karar verdi. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, 2 gün önce konuyla ilgili olarak YSK'ya başvurmuştu.

Gerçek Gündem'in haberine göre, "AK Parti Canım Türkiyem 2015" isimli filmdeki görüntülerin, 298 sayılı Kanun'un 58. maddesinde yer alan 'Proganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibarelerin bulundurulması yasaktır" hükmüne aykırı olduğuna karar veren YSK, ilgili bölümlerin çıkarılması gerektiğine hükmetti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararında, "AK Parti Canım Türkiyem 2015 Reklam Filmi'nin 134 ile 139. saniyeleri arasında "Semah bölümü" 298 sayılı Kanun'un 58. maddesinde yer alan 'Proganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibarelerin bulundurulması yasaktır" hükmüne aykırı olduğu nedenle, 298 sayılı Kanun'un 58. maddesine göre gerekli incelemenini yapılması ve reklam filminde yer alan ilgili bölümün çıkarılmasının istenilmesi üzerine, ilgili (b)'de kayıtlı Kurulumuzun 30/05/2015 tarihli ve 2015/1084 sayılı kararı ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin itiraza konu "AK Parti Canım Türkiyem 2015 Reklam Filmi" propaganda yasakları kapsamında kaldığından söz konusu reklam filminden 'Semah' bölümün çıkarılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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