AKP, referandumdan vazgeçti mi?

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun dün 6 saatlik toplantısında TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in şekeri yükseldi. CHP’li Rıza Türmen, AKP’li Şentop’a sinirlendi ve “CHP’ye hakaret edemezsiniz” dedi. 4 kez ara verildi. AKP’nin ‘mutabakat metninin’ kamuoyuna sunulması ısrarı 7 Mayıs Salı gün yapılacak toplantı da ele alınacak.

Cemil Çiçek Başkanlığı’ndaki toplantıda, iktidar ve ana muhalefet geri adım attı. Çalışma süresinin bittiğinde ısrar eden AKP, beklenmedik biçimde 30 Haziran ya da 1 Temmuz’a kadar devam edilebileceği noktasına geldi. CHP, süre konusunda net bir ifade kullanılmasına uzun süre karşı çıkmasına rağmen AKP ile aynı noktaya geldi. Dört siyasi parti, çalışmaların TBMM’nin 1 Temmuz’da tatile girene kadar çalışmasında anlaştı.

AKP ne yapacak?

Masadan, en kısa sürede kalkacağı işareti veren, kendi Anayasası ile referanduma gitmesi beklenen AKP, 1 Temmuz anlaşmasıyla şaşırttı. Kulisler de senaryo çok. AKP, referandumu askıya alabilir? 7 Mayıs Salı günkü toplantıda anlaşmazlık çıkar ve kendi planını uygular’? Meclis 1 Temmuz’da kapanmaz, AKP mini bir paketle referanduma gider?

'Sadece 40 madde de mutabakat yok'

Dört siyasi parti arasında 1 Temmuz anlaşması olsa da en merak edilen konu mutabakatla bir anayasa yapılıp yapılmayacağı? Komisyonun CHP’li üyesi Atilla Kart, her partinin taslak metin önerisinin ortalaması alındığını anlaşmazlık maddesinin 40 olduğunu söylüyor. Kart’a göre, uzlaşma sağlanan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın açıkladığı rakamların doğru olmadığına dikkat çeken Kart, “CHP olarak biz 40 maddede, MHP ise 41 maddede uzlaşma olmadığını belirledik. Yani, anayasanın önemli bölümünde mutabakat sağlandı” diyor.

Başkanlık, Kürtçe, Türk kavramı ne olacak?

Anayasa Uzlaşma Temel Hak ve Özgürlükler ile bir çok bölümde uzlaştı. Ancak, Yürütme, Yargı ve kamu idaresiyle ilgili bölümlerde ciddi görüş ayrılıkları var. BDP ana dil, vatandaşlık gibi bir çok maddede AKP, CHP ve MHP’nin uzlaşamayacağı noktada. MHP ise, ilk dört maddenin aynen korunmasından yana, ‘Türk’, ‘Türklük’ kavramından taviz vermiyor. CHP’ de ise, gurup içinde bir bütünlük yok. Yani, uzlaşılmayan 40 madde kalmış olsa bile en kritik maddelerde nasıl mutabakat sağlanacağı merak konusu.

CHP ‘masadan kalkmayız’

7 Mayıs Salı günü yapılacak toplantıda, komisyonu kilitleyen ‘anayasa metninin’ kamuoyuna sunulması tartışılacak. AKP, ortak mutabakat metni çıkmadığı takdirde, bunun kamuoyunun tartışmasına açılmasını istemiyor. CHP ve MHP, kırmızı ve yeşille dolu da olsa metnin kamuoyuna sunulmasından yana. ‘Anlaşma olmazsa ne olacak’ sorusuna CHP’li Atilla Kart, “Biz üç parti yola devam ederiz. Ama masadan kalkmayız” diyor. Dört siyasi parti arasında imzalanan protokolün ‘komisyonun görevinin nasıl sona ereceğine’ ilişkin 15. maddeye dikkat çekiyor. Madde şöyle:



Komisyonun görevi, Anayasa teklifinin Genel Kurulda kabul edilip kanunlaşmasıyla veya siyasi partilerden birinin çekilmesi ya da çekilmiş sayılması ile sona erer. En az üç toplantıya mazeretsiz katılmayan siyasi parti, Komisyondan çekilmiş sayılır.