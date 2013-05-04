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Politika

AKP, referandumdan vazgeçti mi?

Cemil Çiçek Başkanlığı'ndaki toplantıda, iktidar ve ana muhalefet geri adım attı

04 Mayıs 2013 18:28

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun dün 6 saatlik toplantısında TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in şekeri yükseldi. CHP’li Rıza Türmen, AKP’li Şentop’a sinirlendi ve “CHP’ye hakaret edemezsiniz” dedi. 4 kez ara verildi.  AKP’nin ‘mutabakat metninin’ kamuoyuna sunulması ısrarı 7 Mayıs Salı gün yapılacak toplantı da ele alınacak.

Cemil Çiçek Başkanlığı’ndaki toplantıda, iktidar ve ana muhalefet geri adım attı. Çalışma  süresinin bittiğinde  ısrar eden  AKP, beklenmedik biçimde 30 Haziran  ya da 1 Temmuz’a kadar  devam edilebileceği  noktasına geldi. CHP,  süre konusunda net bir ifade kullanılmasına uzun süre karşı çıkmasına rağmen AKP ile aynı noktaya geldi. Dört siyasi parti, çalışmaların TBMM’nin 1 Temmuz’da tatile girene kadar çalışmasında anlaştı. 

 

AKP ne yapacak?

 

Masadan, en kısa sürede kalkacağı işareti veren,  kendi Anayasası ile  referanduma gitmesi beklenen AKP, 1 Temmuz anlaşmasıyla şaşırttı.  Kulisler de senaryo çok. AKP, referandumu askıya alabilir? 7 Mayıs Salı günkü toplantıda anlaşmazlık çıkar ve kendi planını  uygular’? Meclis 1 Temmuz’da kapanmaz, AKP mini bir paketle referanduma gider?

 

'Sadece 40 madde de mutabakat yok'

 

Dört siyasi parti arasında 1 Temmuz anlaşması olsa da  en merak edilen konu mutabakatla bir anayasa yapılıp yapılmayacağı? Komisyonun CHP’li üyesi Atilla Kart,  her partinin taslak metin önerisinin  ortalaması alındığını anlaşmazlık maddesinin 40 olduğunu söylüyor. Kart’a göre, uzlaşma sağlanan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın açıkladığı rakamların doğru olmadığına dikkat çeken  Kart, “CHP olarak biz 40 maddede, MHP ise 41 maddede uzlaşma olmadığını  belirledik. Yani, anayasanın önemli bölümünde mutabakat sağlandı” diyor.

 

Başkanlık,  Kürtçe,  Türk kavramı  ne olacak?

 

Anayasa Uzlaşma Temel Hak ve Özgürlükler ile bir çok bölümde uzlaştı.  Ancak, Yürütme, Yargı ve kamu idaresiyle ilgili bölümlerde ciddi görüş ayrılıkları var. BDP ana dil, vatandaşlık  gibi bir çok  maddede  AKP, CHP ve MHP’nin uzlaşamayacağı noktada. MHP ise, ilk dört  maddenin aynen korunmasından yana, ‘Türk’, ‘Türklük’ kavramından taviz vermiyor. CHP’ de ise, gurup içinde bir bütünlük yok. Yani, uzlaşılmayan 40 madde kalmış  olsa bile  en kritik maddelerde  nasıl mutabakat  sağlanacağı  merak konusu.

 

CHP ‘masadan kalkmayız’

 

7 Mayıs Salı günü yapılacak toplantıda, komisyonu kilitleyen  ‘anayasa metninin’ kamuoyuna sunulması tartışılacak. AKP, ortak mutabakat metni çıkmadığı takdirde, bunun kamuoyunun  tartışmasına  açılmasını istemiyor. CHP ve MHP, kırmızı ve yeşille  dolu da olsa  metnin kamuoyuna sunulmasından yana. ‘Anlaşma olmazsa ne olacak’ sorusuna CHP’li Atilla  Kart, “Biz üç parti  yola devam ederiz. Ama masadan kalkmayız” diyor. Dört siyasi parti arasında  imzalanan  protokolün ‘komisyonun görevinin nasıl sona ereceğine’ ilişkin 15. maddeye  dikkat çekiyor.  Madde şöyle:


Komisyonun görevi, Anayasa teklifinin Genel Kurulda kabul edilip kanunlaşmasıyla veya siyasi partilerden birinin çekilmesi ya da çekilmiş sayılması ile sona erer. En az üç toplantıya mazeretsiz katılmayan siyasi parti, Komisyondan çekilmiş sayılır.

 

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