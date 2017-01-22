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Kültür-Sanat

"AKP referandum sürecinde MHP'nin desteğini kaybetmek istemiyor; Kıbrıs'ta ilerleme zor"

Kulis: Türkeş’in Cenevre ziyaretinin amacı sorgulanıyor

22 Ocak 2017 15:08

Kıbrıs’ta çözüm hedefiyle Cenevre’de yapılan beşli görüşmede barış umutları için kapı aralanmadı.

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre, Avrupalı kaynaklar, referandum öncesinde AKP-MHP arasındaki ittifak nedeniyle görüşmelerde ilerleme sağlanmasını beklemiyor. Diplomatik çevreler, AKP’nin referandum sürecinde MHP’nin desteğini kaybetmek istemediğini ve bu nedenle Ada’daki görüşmelerde bu aşamada ilerleme sağlanamayacağını düşünüyor. AKP’nin referandum öncesi ülkücü camiadan gelebilecek ‘Kıbrıs’ı sattın’ eleştirisinden çekindiğini düşünen Batılı diplomatlar, çözüm sürecinin referandum sonrasında hızlanabileceği görüşünde. Üst düzey bir AB’li de görüşmeleri yakından takip ettiklerini belirtirken “İçeriği ve zamanlaması çok önemli” yorumunda bulundu.

 

Türkeş ne yapıyor?

 

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, garantör ülkelerin de katılımıyla 12 Ocak’ta Cenevre’de yapılan beşli görüşmenin ardından 18-19 Ocak’ta Mont Pelerin’de yapılan teknik görüşmeler için Cenevre’ye gitmişti. Mont Pelerin görüşmeleri beklenenden erken tamamlanırken Türkeş’in Cenevre temaslarına dair Türk, Kıbrıs ve uluslararası ajanslarda veri yer almadı. Türkeş’in “Kıbrıs Konferansı çerçevesinde sürdürülmekte olan çalışma grubunun faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere Cenevre’de bulunduğu” belirtilirken, Ada’daki haberlerde ise ziyaretinin amacı sorgulanıyor.

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