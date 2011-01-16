AKP referandum oyunu yakaladı

T24 - Son ankete göre AKP referandum oyuna döndü, yüzde 46. CHP yüzde 26 ile yerini korurken MHP ise düşüşte, yüzde 12.

Konsensus'un Habertürk gazetesi için yaptığı "Türkiye Gündemi-Aralık 2010" araştırması sonuçlarına göre AKP oylarını bir önceki aya oranla yüzde 5.1 puan artırarak referandum ayındaki oyunu yakaladı.

Ankete 4-10 Ocak tarihleri arasında 81 ilin hem kentsel hem de kırsal kesimlerinde seçmen nüfusunu temsil yeteneğine sahip 17 yaş üstü 707 erkek ve 793'ü kadın toplam 1500 kişi katıldı. 17 yaş üstündekilerle 2011 genel seçimlerinde oy kullanabilecekleri için görüşüldü.

Peki bugün bir genel seçim yapılsa sandıktan nasıl bir sonuç çıkacak? Aralık ayında AKP'nin oylarında 5.1 puanlık bir artış yaşandı. AKP böylece oylarını yüzde 46'ya taşıyarak referandumun yapıldığı eylül ayındaki oyunu yakaladı. CHP oylarını geçen aya oranla binde 5 artırarak 26.5'e yükseltti. MHP'nin ise aralık ayında oyları bir önceki aya oranla yüzde 1.7 puan geriledi ve 12.5'e düştü.

Araştırmaya katılanlara "Şu anda sandık başında olsanız hangi partiye mührü basarsınız?" sorusu yöneltildi. "Kararsızım" diyenlerin oranı geçen ay 6.3 iken bu oran aralık ayında yaklaşık iki katına çıkarak yüzde 11.5'e tırmandı. Ankete katılanların yüzde 9.9'u "Boş oy atarım" dedi.



En iyi performans Erdoğan'ın

"Şu an Meclis'te bulunan siyasi parti liderlerinin memnuniyet oranları" sorusuna verilen yanıtlara göre, siyasi performans sıralamasında zirvede yine AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor. Geçen aya göre oy oranı 1.7 puan düşen Erdoğan, yüzde 43.9 ile birinci sırada yer aldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da performans memnuniyet oranı geçen aya göre binde 9 puan düşerek yüzde 29.9'a geriledi ancak Kılıçdaroğlu ikinci sıradaki yerini korumayı başardı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de siyasi performans memnuniyet oranı 1.9 puan azaldı ve yüzde 15.9'a indi.



