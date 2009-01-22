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Politika

AKP partiyi terk edenlere rahat vermeyecek

AKP, başka partiden aday olan eski belediye başkanlarını, Yüksek Seçim Kurulu’na şikayete hazırlanıyor

22 Ocak 2009 02:00

AKP, başka partiden aday olan eski belediye başkanlarını, Yüksek Seçim Kurulu’na şikâyete hazırlanıyor. AKP bu başvurusunu, bir partiden adaylık başvurusunda bulunanların başka partiden aday olamayacakları hükmüne dayandıracak.

Ancak CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, bu hükmün "Ön seçime katılmış adaylar için geçerli olacağı"nı savundu.
Anadol, dün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında AKP’nin, istifa ederek diğer partilere geçen adaylarla ilgili YSK’ya başvuruda bulunması halinde sonuç alıp almayacağına yönelik soruyu yanıtlarken, böyle bir başvurunun yanlış olacağını söyledi.

Anadol, şöyle konuştu: "Kars Belediye Başkanı, 2 ay önce partisinden istifa etmiş, CHP’ye geçmiş. Bunun adaylığının önlenmesi mümkün değil. Ön seçime girmemiş ki. Ön seçime girerse, başka partiden aday olamaz. Aday adayların belirlenme süreleri belli."

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