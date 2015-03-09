AKP parti kapatma için anayasa değişikliği planlıyor

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Parti kapatmaları kökünden kazımak için anayasa değişikliği yapalım diyoruz. Demokrasi üzerindeki gölgeleri tamamen kaldırmamız gerekir" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, MHP ve CHP'nin parti kapatmalarına yönelik endişelerini dile getirdiklerini belirten Elitaş, şöyle konuştu: "Böyle bir endişeye mahal yok. Eğer hâlâ endişeniz, korkunuz varsa... Demokraside olmaması gerekir. Mevcut Anayasa'ya göre öyle bir durum söz konusu. Bunu tamamen kökünden kazımak için anayasa değişikliği yapalım diyoruz. Biz anayasa değişikliği teklifi verebileceğimizi ifade ediyoruz. Samimilerse bunu destekleyip prosedür çerçevesinde çok kısa sürede çıkarırız. 3 maddelik bir şey olacak."

Elitaş, "Desteklemezlerse ne olur?" sorusuna, "Desteklemezlerse yapabilecek bir şeyimiz yok" karşılığını verdi.

Konuyu Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Hükümet ile değerlendireceklerini ve netlik kazanacağını ifade eden Elitaş, "Biz grup olarak teklifi verelim kanaatindeyiz ama Sayın Başbakan ile bir istişare edeceğiz. Muhalefetin böyle bir endişesi varsa, demokrasi üzerindeki gölgeleri tamamen kaldırmamız gerekir" dedi.

CHP'li Levent Gök: CHP'yi kapatmaya kimsenin gücü yetmez

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun anayasa değişikliği ile parti kapatmanın imkansız hale getirilmesine ilişkin sözlerini değerlendirdi.

İktidarın elini geçirdiği tüm devlet kurumlarıyla muhalefet hakkında değişik senaryolar ürettiğini ve bunlarla bir algı yaratmaya çalıştığını ileri süren Gök, "Geçtiğimiz hafta bir milletvekilimize büyük bir saldırı gerçekleştirildi, bir suikast iddiasının tarafı gibi gösterilmeye çalışıldığı. Bu alçak iftiranın altında kaldılar" dedi.

Gelinen noktada iktidarın elinde bulundurduğu kamu gücüyle muhalefete yönelik yeni senaryolar peşinde olduğunun görüldüğünü ileri süren Gök, şöyle devam etti:

"Biz CHP olarak böyle bir tablonun hazırlandığını ve buna ilişkin çalışmalar yapıldığını anlıyoruz. Ancak CHP'yi kapatmaya kimsenin gücü yetmez. Buna cüret edecek kimse de çıkmaz. İktidar partisi samimi ise seçim barajı gibi demokratik konuların da olduğu bir öneri getirir, buna hep beraber bakarız."

İktidarın parti kapatmayı ortadan kaldırmaya yönelik bir anayasa değişikliği ile gelmesi halinde bunu partinin yetkili kurullarında değerlendireceklerini belirten Gök, "Bu bir lütuf değildir. Samimilerse getirirler öneriyi, yetkili kurullarımızda değerlendiririz" ifadesini kullandı.