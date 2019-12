AKP, Pamuk'tan 'evet izni' bekliyor...

12 Eylül’de ‘teğet geçti’ de oylanacak

T24 - AKP referandum kampanyasını yürütürken ünlülerden de destek almaya çalışıyor. AKP İstanbul İl yönetimi referandumda "evet" diyeceğini açıklayan herkesle konuşup tanıtım kampanyalarında kullanmak için izin isterken, İbrahim Tatlıses ve Mahsun Kırmızıgül'den "Hayır, bizi tanıtımınızda kullanamazsınız" derken, Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk'tan da "evet izni" bekleniyor.



Milliyet Gazetesi Ekonomi Şefi Murat Sabuncu'nun "12 Eylül’de ‘teğet geçti’ de oylanacak" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Ayazağa’da bir kahve. Gece yarısına yakın bir saat. İçerisi dışarısı tıklım tıklım. Çoğu masada okey oynanıyor. Kalabalık bir grup kapıdan içeri giriyor

Grubun içinde Ak Parti’nin İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu da var. Her masaya gidip el sıkıyor. Biraz sonra kendisi için hazırlanan bir masada yaklaşık 100 kişilik bir kitleye konuşmaya başlıyor: “10 dakikanızı alacağım fazla değil. Bu arada oyununuzu kesmeyin, kulağınız bende olsun yeter. 12 Eylül’deki anayasa değişikliği referandumuyla ilgili size madde madde kısa bilgi vereceğim.”





Ardından maddelerin kişilerin hayatında ne değiştireceğini anlatıyor. Dinliyor kalabalık... Sadece bir iki masadan “taş sesi” geliyor. Masaya vurulan taşların arasında konuşma bitiyor. Ardından sorular... Yaşlı bir amca söz alıyor. Aynen şunu söylüyor:



“Ben anayasa-babayasa bilmem. Geçinemiyorum, faturalarımı ödeyemiyorum. Ne olacak bizim halimiz?”



Babuşcu sakince anlatıyor:



“Ekonomide karşılığı olmayan işler yapmayacağız. Para basıp dağıtmayacağız. Belki siz zorlanacaksınız ama bazen gelecek kuşaklar için fedakarlık gerekiyor.”



Bu sırada benim oturduğum yerin arkasındaki iki genç “İş de yok” diyor. Yani “geleceği oluşturacak kuşaklar da ekonomik anlamda sıkıntılı.”



Önceki gece iftardan gece yarısını geçen bir saate kadar Ak Parti İstanbul yönetimiyle sokakları gezdim. Bayrampaşa’da, Bakırköy’de, Ayazağa’da insanlar “en az anayasa değişikliği kadar” hatta zaman zaman daha yoğun bir oranda “ekonomiyle ilgili sıkıntılarını” dile getiriyor. Muhalefetin 12 Eylül’ü “Ak Parti’ye evet-hayır”a dönüştürme stratejisi yanına ekonomideki sıkıntıları da alarak “evet” için zorlu bir atmosfer ortaya çıkarmış durumda. Babuşcu bu düşünme şeklinin “yanlış” olduğunu söylese de “ortaya çıkan resmin” bu olduğunu da inkar etmiyor. Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 7’lik bir oy oranına sahip BDP’nin Kürt oylarıyla ilgili boykotu kadar, ister Türk, ister Kürt olsun “ekonomik gerçeklikler” sandığa yansıyacak. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın hafızalara kazınan cümlesi “kriz teğet geçti”nin bir anlamda “sağlaması da” yapılacak.

Mahallelerde, sokaklarda rahatlar, sitelere giremiyorlar



AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu “lafı eğip bükmeyen” bir kişi. Sorulara net cevap veriyor. 30 bin kişi çalışıyor sabaha kadar “evet” kampanyası için. Verdiği bilgiye göre mahalle ve sokaklarda rahatlar ama sitelere giremiyorlar. “Güvenlik gerekçesiyle ya da kimi yerlerde partiye duyulan mesafeden birkaç yer hariç buralarda çalışma yapamıyoruz” diyor. Aklıma “denize kıyısı olan yerlerde CHP’nin diğer bölgelerde AK Parti’nin önde olduğunu gösteren” seçim sonrası haritalar geliyor. Belki de önümüzdeki dönemde “sitelerin yoğun olduğu yerler için ayrı bir sosyolojik-analitik” çalışma yapmak gerekecek. Bu arada İstanbul için biraz rakamlara bakalım. Bu seçimlerde 9 milyon 180 bin kişi oy kullanacak. 29 Mart yerel seçimlerinden bu yana İstanbul’da seçmen sayısı 380 bin kişi arttı. Bu oranı küçümsemeyin. Geçen seçimlerdeki “MHP”ye denk geliyor. Yine son seçimlere göre düz bir mantık yürüttüğümüzde evet cephesiyle hayır cephesi neredeyse başa baş çıkıyor.





Orhan Pamuk’tan ‘evet’inizi kullanabilir miyiz izni bekliyorlar



Bakırköy Özgürlük Meydanı. Saat: 22.00. Ak Parti’nin meydanın iki farklı yerinde kurduğu çalışma alanları. Bir tarafta büyük bir tır. Dev bir ekran. Yanında “referandumdaki değişiklikleri anlatan panolar”. Karşı tarafta daha küçük bir çalışma noktası. Oradan isteyen her çocuğa birer evet balonu. Diğer partiler “o saatte yoklar”.



Kocaman ekranın üstünde “ünlüler geçidi” var. Yeşim Salkım’dan Kadir Çöpdemir’e Kezban Hatemi’den İshak Alaton’a... Onlarca kişi. Ak Parti İstanbul İl yönetimi referanduma “evet” diyeceğini açıklayan herkesle konuşup “evet”inizi tanıtım kampanyamızda kullanabilir miyiz?” izni almış. Bir kısmı izin vermiş. Ama aralarında İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül, Ahmet Özhan, Kenan Işık’ın bulunduğu bir grup “Hayır bizi tanıtımınızda kullanamazsınız” demiş. Pazartesi akşamı Orhan Pamuk’tan “evet izni” bekleniyordu.

Tenceresini alan iftara ‘katkı’ya geliyor



Bayrampaşa’dayım. Ak Parti’nin her gün İstanbul’un her ilçesinde verdiği iftarlardan birinde. Binlerce kişi önce orta oyunu seyrediyor, şarkı dinliyor. Ardından Kur-an, dua ve orucunu açıyor. Benim katıldığım iftarda mönüde “mantar çorba, etli bezelye, nohutlu pilav, lokma, ayran” vardı. Babuşcu iftar kaplarını göstererek, “Bunlar soğumayan termal kaplar, bu işte iyice uzmanlaştık” dedi. Bu arada apartmanların arasına kurulan bu alana etraftan “kendi yaptığı yemeği bulunduğu masaya paylaştırmaya gelenler” katıldı. Benim oturduğum masaya “Boşnak mantısı” düştü mesela. 29 gün boyunca İstanbul’un her ilçesinde böyle bir organizasyon yapılıyor. Duaların arasına “evet”ler karışıyor.