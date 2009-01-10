AKP oylarını kaptırıyor

Political Researcher Strateji Geliştirme Merkezi’nin 'İstanbul ve İlçeleri Yerel Yönetimler Araştırması' AKP’nin İstanbul’da oy kaybederken, Saadet Partisi ve CHP’nin oy potansiyelini artırdığını ortaya koydu.



Yapılan araştırmaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık seçimlerinde AKP’nin yüzde 29.4 gibi yüksek bir oy alması beklenirken, CHP’nin oyu yüzde 25.9, Saadet Partisi’nin yüzde 8.9, MHP’nin ise yüzde 5.5 oldu. Araştırmada, adayların isimlerini bekleyenlerin oranı ise yüzde 25.7 oldu.



Araştırma, son aylarda İstanbul’da AKP’nin hızla oy kaybederken CHP ve Saadet Partisi’nin oy kazanmaya başladığı ortaya çıktı. Saadet Partisi’nin son aylardaki hızlı yükselişi AKP’nin oy kaybetmesine neden olurken MHP’nin azda olsa oy oranını artırması da AKP’nin oy oranının düşmesinde etkili olduğu gözlendi.



Araştırmaya göre, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla’de en yüksek oy CHP’ye verilirken, Şişli’de DSP’ye; geri kalan ilçelerde ise AKP’ye verildi. Genel olarak ilçelerde üçüncü parti ise SP oldu.



Political Researcher Strateji Geliştirme Merkezi’nin “İstanbul ve İlçeleri Yerel Yönetimler Araştırması" AKP’nin İstanbul’da oy kaybederken, Saadet Partisi ve CHP’nin oy potansiyelini artırdığını ortaya koydu.



İstanbul ve İlçeleri Yerel Yönetimler Araştırması’na göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde oyların yüzde 29.4’ü AKP’ye giderken, yüzde 25.9’u CHP’ye, yüzde 8.9’u Saadet Partisi’ne, yüzde 5.5’i MHP’ye gidecek. Araştırmaya katılanların yüzde 25.7’si ise adaya bağlı olarak oy kullanacağını ya da geçersiz oy vereceğini bildirdi.



Araştırmaya göre; Avcılar’da CHP yüzde 31.1 oy alırken AKP yüzde 25.4’te, MHP ise yüzde 6,3’te kaldı. Bağcılar’da AKP yüzde 32.8 gibi yüksek bir oy alırken CHP yüzde 16.7’de Saadet Partisi ise yüzde 13.3 oy aldı. Beyoğlu’nda AKP yüzde 27.3, CHP yüzde 21.9, Saadet Partisi yüzde 14 oy alırken, Bakırköy’de CHP yüzde 33.8, AKP yüzde 20.6, DSP yüzde 4.1 oy alabildi.



Beşiktaşlılar CHP dedi



Araştırmaya göre, Beşiktaş’ın belediye seçimlerinde CHP’ye yüzde 37.7 gibi yüksek bir oy çıkarken AKP yüzde 14, Anavatan yüzde 13.2 oy oranına sahip yoldu. Esenler’de AKP birinci sırada olurken AKP yüzde 28.7, CHP, yüzde 21.3, Saadet Partisi ise yüzde 14.5 oy alabildi. Eyüp’de yüzde 27.6 AKP, yüzde 22.8 CHP, yüzde 13.9 Saadet Partisi alırken Fatih Belediyesi’nde yüzde 33.5 AKP, yüzde 17.5 CHP, yüzde 14.8 Saadet Partisi oy aldı. Gaziosmanpaşa’da AKP yüzde 34.2, CHP yüzde 21.5, Güngören’de AKP yüzde 31.6, CHP yüzde 18.7, Kadıköy’de CHP yüzde 39.8, AKP yüzde 21.7 oy aldı.



Şişli yine sarıgül'ün



Araştırmaya göre, Kağıthane’de AKP yüzde 31.2, CHP yüzde 20 oy alırken, Kartal’da AKP yüzde 25.4, CHP yüzde 24.7 oy alabildi. Maltepe’de yüzde 27.8 ile CHP ilk parti olurken AKP yüzde 26.9 oy aldı. Pendik’te AKP yüzde 25.4, CHP yüzde 23 oy alırken Sarıyer’de yüzde 27.4 ile CHP birinci parti, yüzde 24.3 ile AKP ikinci, yüzde 14.5 ile Anavatan üçüncü parti oldu. Şişli’de ise oyların neredeyse yarısı DSP’ye giderken yüzde 48.6 ile birinci parti DSP, yüzde 14.5 ile AKP ikinci parti oldu. Araştırma, DSP’ye geçen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yine başkanlık için en büyük favori olduğunu gözler önüne serdi.



Tuzla’da ise yüzde 25.2 ile CHP birinci, yüzde 23.5 ile AKP ikinci, yüzde 12.6 ile MHP üçüncü parti olurken, Ümraniye’de yüzde 34.2 ile AKP birinci, yüzde 13.7 ile CHP ikinci, yüzde 11.9 ile Saadet Partisi üçüncü, yüzde 10.3 ile DTP dördüncü parti oldu. Araştırmaya göre Üsküdar’da AKP yüzde 28.9, CHP yüzde 20.1, Saadet Partisi ise yüzde 16.2 oy alabildi.



