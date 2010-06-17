T24 - Anayasa Mahkemesi’nin yapılan anayasa değişikliklerini kısmen ya da tümüyle iptal etme yetkisine sahip olduğunu belirten anayasa profesörü Andrew Arato, “AKP Osman Can’ın dediğini yapmayacaktır. Osman Can’ın bu fikri çok radikal bir fikir. Ve de bu radikallik çok tehlikeli bir radikallik çünkü” dedi.



Dünyaca ünlü anayasa profesörü Andrew Arato, Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can’ın Anayasa Mahkemesi kararını dinlememe çağrısını “saçmalık” olarak nitelerken “tehlikeli bir öneri” olduğunu söyledi.



Haber sitesi “gazeteport”tan Safile Usul’ün sorularını yanıtlayan Prof. Arato, Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can’ın, Anayasa Mahkemesi’nin anayasa değişikliği paketine ilişkin vereceği olası iptal hükmünün tanınmaması yönünde yaptığı çağrıya yönelik soruyu yanıtlayarak Arato, “Can’ın söylediği büyük bir saçmalık olduğu kadar, aynı zamanda da çok tehlikeli bir öneri. Anayasa Mahkemesi yapılan anayasa değişikliklerini kısmen veya tamamen iptal etme yetkisine sahiptir. Ben yazdığım bir makalede, Anayasa Mahkemesi’nin üç maddesinde yapılan değişikliğin iptal edilmesi gerektiğini, bunun hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu belirtmiştim. Bu maddelerden bir tanesi zaten Meclis’ten geçmedi. Diğer iki maddenin ama iptal edilmesi gerekir. Bunu umuyorum. Osman Can’ın söylediği ise, Anayasa Mahkemesi’ni tehlikeli bir anayasa ihtilafının tam ortasına itmeye çalışmaktır. Bu ayrıca çok tehlikeli bir durumdur çünkü yapılan değişiklikler tek yönlü (unilateral) ve çoğunlukçu hâkimiyete yönelik olup, Anayasa Mahkemesi bu hukuk dışı değişiklikler ve anayasayı temelden değiştiren transformasyonlar konusunda tek garantidir” dedi. Hükümetin Can’ın önerisine uyması durumunda polis, ordu ve idari erk arasında uyumsuzluk çıkacağını, bunun da tehlikeli bir gelişmeye yol açacağını, ordunun da hükümeti tanımama durumunun ortaya çıkacağını belirten Arato “Bundan 6 ay kadar önce Guatemala’da böyle bir durum ortaya çıktı. Birbirinin kurallarına uymayan bir devlet başkanı, bir kongre, ordu ve değişik kamu düzenleri... AKP, Osman Can’ın dediğini yapmayacaktır. Osman Can’ın bu fikri çok radikal bir fikir. Ve de bu radikallik çok tehlikeli bir radikallik çünkü” dedi.







