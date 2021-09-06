"AKP ortaya koyduğu tüm eylemleri parti kapatma gerekçeleri arasından çıkarmak istiyor, peki bunu nasıl yapacak, planları ne?"

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, AKP’nin gündemindeki yeni Anayasa çalışmalarını, “partinin şimdiye kadar ortaya koyduğu tüm eylemleri parti kapatma gerekçeleri arasından çıkarmak amacı” olarak değerlendirdi.

“AKP kulislerinde konuşulanlara göre, yeni taslakta, ‘milli egemenliğe ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket etmek’ parti kapatma gerekçeleri arasından çıkarılıyor. Sizin de gördüğünüz üzere, ekim ayında tartışmaya açılması beklenen taslakta, ‘milli egemenliğe aykırı hareket etmek’ de artık parti kapatma gerekçesi olmayacak. İnsan bunu duyduğunda, ‘AKP acaba hangi devletlerle ne tür sözleşmeler yaptı da bu maddeyi anayasadan çıkarmak istiyor?’ sorusunu soruyor” diyen yarkadaş, muhalefeti şöyle uyardı:

“Barajın yüzde 7’ye indirilmek istenmesinin gerekçelerinden biri AKP’nin bu anayasa değişikliği taslağını muhalefete de kabul ettirmek istemesidir. AKP ve MHP muhalefeti 'yüzde 7 barajı' üzerinden masaya oturtmak ve kafalarındaki anayasaya da meşruiyet sağlamak istiyor. Başta CHP olmak üzere, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek, Memleket ve Deva Partisi bu tuzağa düşmemelidir.”

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