Kulis | Yeni anayasa için referandum masada

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili “Her ne şekilde olursa olsun, önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız” sözleri sonrası, Cumhur İttifakı’nın 2022’de, yani seçimlere bir yıl kala, çalışmayı “referandum ile milletin onayına sunmayı amaçladığı” belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, yeni anayasanın referanduma götürülmesi için parlamentoda 360 milletvekilinin “evet oyu” vermesi gerekliyken, olası referandumun ayrıca Cumhur İttifakı için “bir tür kamuoyu yoklaması, hükümete güvenoylaması olacağı” ifade edildi.

AKP’li kaynaklar, TBMM’nin açılmasına bir aydan az bir süre kala “Meclis’te olası referandum için çalışmalar yapılabileceğini” söyledi.

AKP'li kaynaklar, “Anayasa değişikliğine destek verilmemesi durumunda, kendi seçmenleri için muhalefetin de zorluk yaşayacağını düşünüyoruz. Bu süreç Cumhur İttifakı’nı zorlayacaktır. ‘Zor ama imkânsız’ değil. Parlamento içinde kendi partilerinin tutum ve görüşlerinden bağımsız, referanduma destek verecek milletvekilleri illaki var. Var olduğunu biliyoruz. Yapmamız gereken anayasa değişikliğini doğru anlatmak” değerlendirmesini yaptı.