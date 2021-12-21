AKP Ordu Milletvekili: Fatsa'da 5 kahve gezdim, "niye bunlara bu kadar zam geliyor" demediler, çok da şikayetçi değiller

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, hafta sonu Fatsa ilçesinde 5 kahveyi ziyaret edip vatandaşlarla sohbet ettiğini belirterek, "Zamdan kimse memnun olmaz ama çok da şikayetçi değiller" dedi.

Ünye ilçesinde çeşitli programlara katılan, vatandaşları ve esnafı ziyaret eden AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, ilçede yayın yapan bir televizyon kanalına da konuk oldu.

"Doları yükselten ben değilim"

Artan döviz kuru ve sık sık yapılan zamlar hakkında açıklama yapan Yediyıldız, "Doları yükselten ben değilim. Euro yükselten ben değilim. Fiyatları yükselten de biz değiliz. Kontrol bizim elimizde elbette ama bizler marketleri bastığımızda farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Stokçular da var. Hepsiyle mücadele ediliyor.

Ben şunu açık söylüyorum, Cumartesi Fatsa'da 5 tane kahve gezdim. Hiçbir kahvede, ‘Niye bunlara bu kadar zam geliyor’ demediler.

Selamlaştık, sohbet ettik. Zamdan kimse memnun olmaz ama çok da şikayetçi değiller. Açık söylüyorum. Konuştuk, bayağı sohbet ettik. Görülüyor ki vatandaşlar da bir şeyleri biliyor, farkında" ifadelerini kullandı.

"Doları biz yükseltiyoruz ki, dış güçler yükseltiyor"

Sözcü gazetesinin haberine göre; muhalefetin ülkede kaos yaratmak için ABD'lilerle görüştüklerini iddia eden Şenel Yediyıldız, "Doları biz yükseltmiyoruz ki, dış güçler yükseltiyor. Şu anda halen daha Türkiye Cumhuriyeti Devletinin muhalefet partilerinin liderleri bakın ne yapıyor? Bunu ben söylemiyorum, Büyük Birlik Partisinin sayın lideri söylüyor.

Bu muhalefet liderleri Amerikan yetkilileriyle ayda bir, bir araya geliyorlar ve gizli gizli görüşüyorlar. Kiminle ne konuşuyorlar belli değil.

Ama ortaya çıkan şeyden anlıyoruz ki; biz bunları ekonomiyle yıkacağız, siz içeride terör oluşturun. Bu benim iddiam. Ama gerçek olanda o" dedi.