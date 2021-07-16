AKP'den OHAL yetkilerine revizyon: Gözaltı süreleri ve ihraçla ilgili maddelerde süre uzatımı 1 yıla düşürüldü

AKP, torba yasa kanununda yer alan ve OHAL yetkisinin uzatılması olarak değerlendirilen üç maddeyle ilgili revizyona gitti. AKP, terörle mücadele kapsamında gözaltı süreleri üç yıl daha uzatılması ile kamu personeli ihracında üç yıl uzatma kararından dönerek, bu süreleri 1 yıla indirildi.

Basın açıklamasında bulunan Bülent Turan, "Her ne kadar OHAL'i kaldırmış olsak da OHAL'i gerekçelendiren bazı gerçeklerin ortadan kalkmadığını görüyoruz. Biz OHAL isteyen bir ekip değiliz, biz ülkemizi büyütmek isteyen bir ekibiz. Ve terör örgütlerini yok etmek isteyen bir ekibiz. O yüzden bu üç tane tartışılan maddenin kanun teklifimiz olmasını çok kıymetli bulduk" diyerek sözlerine başladı.

"Bu üç teklif biliyorsunuz, TMSF'nin kayyum etkilerinin devamı, 3 yıl daha uzatılması. Aynı şekilde terörle mücadelede tutukluluk sürelerinin 3 yıl daha uzatılması ve kamu personeli ihracında tanınan hakların 3 yıl daha uzatılması gündemdeydi. Biz toplumdan gelen demokratik talepleri değerlendiren bir partiyiz. Ortaya konan gerekçeleri değerlendirdiğimizde kanun teklifi sahiplerimiz başta olmak üzere tüm taraflarla anlaşarak şöyle bir karara vardık" diyen Turan, "TMSF'nin kanun yetkileri 3 yıl daha uzamak durumunda çünkü çok iş yoğunluğu var. Ancak terörle mücadele kapsamında gözaltı sürelerinin üç yıl daha uzaması teklifini revize ederek bir yıla indiriyoruz. Aynı şekilde kamu personeli ihracıyla ilgili üç yıl olan teklifimizi de bir yıl olarak revize ediyoruz" dedi.

Bülent Turan'ın açıklamaları şöyle:

"25 maddelik bir teklifimiz var, görüşmelerine bugün başlıyoruz. Köy korucularının maaşlarının düzenlenmesinden, depremde zarar gören vatandaşlarımıza bir takım imkanların verilmesine kadar. Birçok konuyu burada bulabiliriz. Bu 25 madde içerisinde ekonomiyi ilgilendiren birçok konu olduğu gibi geçen hafta özellikle muhalefetin yoğun ithamlarına maruz kalan. Olağan Üstü Hal diye değerlendirilen 3 tane de maddemiz vardı biliyorsunuz. OHAL, Ak Parti açısından değerlendirildiğinde hep zorunlu olarak gündeme gelmiş, özel düzenleme, anayasal bir hak. Biz 2002 yılında iktidara geldiğimizde bölgesel olan OHAL'ı kaldıran bir partisiyiz. Aynı şekilde darbe girişiminden sonra FETÖ ile mücadele kapsamında yine Meclisimizin büyük çoğunluğunun destek verdiği OHAL ilanından sonra ilk fırsatta 2018 yılında bu kanunu yani OHAL'i kaldırmış bir partisiyiz. Biz terörle mücadele dahil tüm mücadelemizi ülkemizi büyütmeyi, demokrasimizi genişletmeyi kanunlar çerçevesinde uluslararası alandaki kriterler çerçevesinde yapmayı prensip edinen bir partiyiz. Ancak hepimizin bildiği ve gördüğü gibi olağanüstü halin de anayasadan kaynaklanan kriteriyle beraber bir gereklilik olduğunu, çok sinsi bir örgütle karşı karşıya kaldığımızı. Daha dün birçok kurumda hem askeriyede hem emniyette başta olmak üzere mahrem imam adıyla ifade edilen örgüt mensuplarının ifadelerine bağlı olarak yeni yeni açılmaların, tespitlerin yapıldığını görüyoruz. Her ne kadar OHAL'i kaldırmış olsak da OHAL'i gerekçelendiren bazı gerçeklerin ortadan kalkmadığını görüyoruz. Biz OHAL isteyen bir ekip değiliz, biz ülkemizi büyütmek isteyen bir ekibiz. Ve terör örgütlerini yok etmek isteyen bir ekibiz. O yüzden bu üç tane tartışılan maddenin kanun teklifimiz olmasını çok kıymetli bulduk.

Bu üç teklif biliyorsunuz, TMSF'nin kayyum etkilerinin devamı, 3 yıl daha uzatılması. Aynı şekilde terörle mücadelede tutukluluk sürelerinin 3 yıl daha uzatılması ve kamu personeli ihracında tanınan hakların 3 yıl daha uzatılması gündemdeydi. Biz toplumdan gelen demokratik talepleri değerlendiren bir partiyiz. Ortaya konan gerekçeleri değerlendirdiğimizde kanun teklifi sahiplerimiz başta olmak üzere tüm taraflarla anlaşarak şöyle bir karara vardık. TMSF'nin kanun yetkileri 3 yıl daha uzamak durumunda çünkü çok iş yoğunluğu var. Ancak terörle mücadele kapsamında gözaltı sürelerinin üç yıl daha uzaması teklifini revize ederek bir yıla indiriyoruz. Aynı şekilde kamu personeli ihracıyla ilgili üç yıl olan teklifimizi de bir yıl olarak revize ediyoruz."