AKP: Odak olmayı kabul edemeyiz

Başbakan Erdoğan’ın, kurmaylarına yaptığı değerlendirmede, “Ben odak olmayı kabul edemem” dediği belirtildi

AKP, Anayasa Mahkemesi’nin kapatma davasıyla ilgili aldığı kararda partinin “laikliğe aykırı faaliyetlerin odağı haline geldiği” yolundaki görüşüne sert tepki gösterdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına yaptığı değerlendirmede, “Ben odak olmayı kabul edemem” derken, birçok AKP yöneticisi ve milletvekili de mahkemeyi eleştirdi.

AKP’lilerin Milliyet’e yaptığı değerlendirmeler şöyle:

Dengir Mir Mehmet Fırat (AKP Genel Başkan Yardımcısı): AKP’nin antilaiklik odağı olduğu kanısında değilim. Çünkü AKP bir muhalefet partisi değil, 6 yıllık icraatı olan bir siyasi parti. İdarenin aldığı kararlar ve TBMM’nin çıkardığı yasalar yargı denetimindedir.

Anayasa değişiklikleri Anayasa Mahkemesi’nden geri döndü. İdare mahkemelerinin aldığı kararlar var. Odak olma ihmali yok. Partimiz cumhuriyetin temel ilkelerini savundu, bundan sonra da savunacaktır.

Mevlüt Akgün (Karaman): Mahkemenin odak olma tespitine katılmıyorum. Odak kavramını kabul etmek mümkün değil. Odağın içinde mutlaka şiddete dönüşen eylemler olması lazım. Bir defa odak tabirini yorumladığınız zaman yoğun olarak eyleme dönüşen, laikliee aykırı, bazıları cezai yaptırımla sonuçlanan, mahkemelerden mahkûmiyet kararları çıkan bir takım somut eylemlerin olması lazım.

Davaya bakılınca birçok kişi düşünce özgürlüğü kapsamında görüş açıklamıştır. Bunları odak tabiri içerisine yerleştirirsek Türkiye’de kapatılmayacak parti bulamazsınız. CHP de, MHP de odaktır. CHP, Türkiye’nin demokratik devlet olma fikrine karşı eylemlerin odağıdır.

Saffet Kaya (Ardahan): Elbetteki kendimizi eleştireceğimiz şeyler de var şüphesiz. Ama 1100 civarında yasa çıkarıldı, bunlar laikliğe karşı yasalar değildir. Mahkemenin odak olma kararına katılmıyorum. Şimdi mutlaka partimizin bir çıkarımı olmalıdır. Bu da sivil anayasadır, seçim yasasının değiştirilmesidir. Ortak bir görüş ortaya çıkarılmalı ve ona göre hareket edilmelidir.



