'AKP o partiyle koalisyon kapısını kapatıyor'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon için vekillerin görüşünü alırken HDP’ye de kapılar neredeyse tamamen kapandı.

Başbakan Davutoğlu dün önce 42 vekilin yer aldığı Doğu ve Güneydoğu illeri ile ardından da 52 vekilin yer aldığı İç Anadolu Bölgesi ve 55 vekilin yer aldığı Ege ve Akdeniz bölgeleri milletvekilleri ile ayrı ayrı görüştü. Toplantıların her biri 3’er saate yakın sürdü.

Davutoğlu: Rahat konuşun

Milliyet'te yer alan habere göre, Başbakan Davutoğlu’nun koalisyon sürecine ilişkin başlattığı istişarelerin devamı niteliğindeki toplantıda milletvekillerinin eğilimleri alındı. Alınan bilgilere göre, Davutoğlu toplantıların başında “Ne düşünüyorsanız açıkça söyleyin, rahat olun. İlla şu parti bu parti demek zorunda da değilsiniz. Serbestçe yorumlarınızı dinleyeceğim. Samimi bir şekilde duygu düşüncelerimizi paylaşalım ki çıkan karar da samimi olsun” dedi.

CHP, MHP eşit

Erzurum, Gaziantep, Elazığ gibi milliyetçi oyların olduğu iller ile İç Anadolu ile bazı Akdeniz ve Ege Bölgesi illerinin milletvekillerinin MHP ile koalisyonun doğru olacağını savunurken, Doğu’da HDP’nin oylarının yüksek olduğu il temsilcileri CHP ile koalisyonun daha doğru olduğunu anlattı.

Toplantıda bazı milletvekilleri, koalisyonun CHP ile yapılması halinde çözüm sürecinin devam edeceğini, böylece bölgenin tamamen HDP’ye teslim edilmesinin önüne geçilebileceği tezini savundu. Bazı milletvekilleri ise, Ak Parti ile tabanı en uygun partinin MHP olduğunu, MHP ile kurulacak uyumlu bir koalisyonun uzun süreli olabileceği fikrini öne sürdü. HDP ile seçim sürecinde yaşanan sert polemik nedeniyle bu partiye kapıların neredeyse tamamen kapandığı yorumları da yapıldı.