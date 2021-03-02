AKP'nin yasa teklifi: Ulaştırma Bakanlığı’na da borç üstlenim anlaşması yetkisi veriliyor

AKP, Meclis’e 12 maddelik yeni bir “torba yasa teklifi” sundu. Teklife göre yurt dışından kaynak sıkıntısını aşabilmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na da borç üstlenim anlaşmalarına taraf olma hakkı getiriliyor.

İktidar, böyle bir düzenlemeye neden gereksinim olduğunu açıklarken yabancı kreditörlerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli idarelerin “harcama ve gelirlerinin birbirini karşılayamayacağı, yükümlülüklerini yerine getirmekte yetersiz kalabileceği” konusunda tereddüt yaşadıklarına dikkati çekti. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, teklife göre 15 Mart 2020’den sonra ihalesi yapılmış ancak henüz uygulama sözleşmesi imzalanmamış, yurt dışından finanse edilmesi planlanan yap-işlet-devret projeleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli kamu idareleri tarafından imzalanacak borç üstlenim anlaşmalarına bakanlık da taraf olacak.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’ya da tabi olmayacak

Kendisine bağlı idarenin borç üstlenim anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak olan bakanlık, bu işlemi yaparken Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’ya da tabi olmayacak.

Gerekçe: İhalesi yapılıp uygulanmayan yap-işlet-devret projelerinin finansmanında yaşanan aksaklıklar

Bakanlığa bağlı özel bütçeli idareler arasında Karayolları Genel Müdürlüğü de bulunuyor. Maddenin gerekçesinde neden böyle bir düzenlemeye gerek olduğu da açıklandı. Gerekçede, salgın önlemleri ve küresel olarak içinde bulunulan finansal koşullar nedeniyle, ihalesi yapılmış ancak henüz uygulama sözleşmeleri imzalanmamış yap-işlet-devret projelerinin finansmanında aksaklıklar meydana geldiğine dikkat çekildi.

Özel sektörün finansman temin ederken zorlandığına işaret edilen gerekçede, “Bu durumda, içinde bulunulan mücbir sebep dolayısıyla, yabancı kreditörlerin özel bütçeli idarelerin harcama ve gelirlerinin birbirini karşılayamayacağı ve idarenin yükümlülüklerini ifa etmekte yetersiz kalabileceği konusunda tereddüt yaşadığı görülmüştür” denildi.

Bakanlık ilave teminat sağlayacak

Gerekçeye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borç üstleniminden yararlanamayan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli idarelerce yürütülen yap-işlet-devret projelerinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yabancı kreditörlerce sağlanan finansman için ilave teminat sağlayacak. Bu teminat projeyi yürüten özel bütçe kapsamındaki kuruluşların borç üstlenim anlaşmasından kaynaklanan yükümlülükleri ile sınırlı olacak.

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