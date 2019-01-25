AKP'nin Seyhan Belediye Başkanı adayı bıçaklandı!

AKP Seyhan İlçe Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni seçim çalışmaları sırasında bacağından bıçaklandı. Yeni'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da AKP'nin merkez Seyhan İlçe Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı İl eski Başkanı Fikret Yeni, seçim çalışmaları sırasında bacağından bıçaklandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yeni'nin sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AKP'den açıklama

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, saldırının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Seyhan Belediye Başkan adayımız Avukat Fikret Yeni’ye, akşam saatlerinde Seyhan ilçe teşkilatının düzenlediği yemekli toplantıya katılmak için gittiği restoranda bıçaklı saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda hafif şekilde yaralanan Av. Fikret Yeni, Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmış olup, herhangi hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

Vali Demirtaş: Faili yakalamaya çalışıyoruz

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bacağından bıçaklanan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Avukat Fikret Yeni'yi kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklama yapan Vali Demirtaş, Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sağlık durumu çok iyi. Kendisini hastanede ziyaret ettik. Olayın failini tespit ettik. İnşallah kısmet olursa en yakın zamanda yakalayacağımızı düşünüyorum. Restoranda ciddi bir şey de yok aslında. Geliyor 'merhaba' diyor bıçağı çekiyor. İnşallah bizde yakalamaya çalışıyoruz" dedi.

(DHA)