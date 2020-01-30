AKP'nin, seçimde engelli vatandaşların verilerine ulaşması soruşturulmuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul seçiminin iptali için AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunduğu vatandaşların kişisel sağlık verileriyle ilgili “Bakanlığımız tarafından veri paylaşılmamıştır” açıklamasını yaparken, söz konusu olayla ilgili herhangi bir idari soruşturma bile açılmadığı belirlendi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Sağlık Bakanlığı’nın, kişisel sağlık verilerinin bir siyasi partinin erişimine açılmasına ilişkin idari soruşturma dahi açmaması endişe vericidir” diye konuştu.

CHP’li Özel, Sağlık Bakanı Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 16 Nisan 2019 tarihinde AKP tarafından bavullar eşliğinde YSK’ye İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin sunulan itiraz dilekçesinde, özel nitelikli kişisel veri statüsünde olan verilerin yer aldığını anımsattı. Özel, bir siyasi partinin yasaya aykırı olarak devlet hastanesi raporlarına eriştiği ve kişisel sağlık verilerini elde ettiğinin açığa çıktığını, bu verilerin nasıl elde edildiğini ve bu konuya ilişkin bir idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sormuştu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Bakan Koca’nın verdiği yanıtı değerlendiren CHP’li Özel, özel nitelikli kişisel verilere ilgilinin açık rızası olmaksızın erişilmesinin yasaya göre yasak olduğunu, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilere ise yalnızca kamu sağlığının korunması, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi gibi durumlarda rıza olmadan erişebileceğini anımsattı.

Özel, “Devlet hastanesi raporlarını da içeren kişisel sağlık verilerinin toplanması, temin edilmesi ve dilekçeyi hazırlayan siyasi partiye verilmesi, anayasa ve kanuna açıkça aykırıdır” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili idari bir soruşturma dahi açmamasının endişe verici olduğunu kaydeden Özel, “Bu verilerin paylaşılmasını bakanlık yapmadıysa kimin yaptığı, bu sağlık verilerinin AKP’ye nasıl verildiği konusunun açığa çıkarılması gerektiği ortadadır. Bu açığa çıkmazsa vatandaşlarımızın hiçbir kişisel verisi güvence altında değil demektir” değerlendirmesini yaptı.