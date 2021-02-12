Seçim ve siyasi partiler yasası hazırlığında son durum: İyi Parti örneğine fren, baraj düşüyor, Hazine yardımı zorlaşıyor

AKP, Cumhur İttifakı ortağı MHP’ye götüreceği seçim ve siyasi partiler değişikliklerinin çerçevesini netleştirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerileri dikkate alınarak hazırlanan taslak metin, yakında MHP’ye götürülecek. MHP ile yapılan görüşmelerden sonra son halini alacak.

Peki taslakta neler var? Kulislere göre, seçim barajının yüzde 7 önerilmesi kesinleşti. Sonradan kurulan parti gruplarına, Meclis yönetiminde ve komisyonlarda görev verilmeyecek. Grup kurmak, seçime katılma şartı olmaktan çıkarılacak. Ayrıca siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanması zorlaştırılacak. Hazine yardımı için bazı kriterler konulacak. Seçimlerden sonra partilerden istifa edenlerin kurduğu parti gruplarının, seçimlere katılma şartlarından biri olmasından vazgeçiliyor. Yani 20 milletvekiline sahip olmak, seçime katılma şartlarından biri olmayacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulis haberine göre, teklife seçim barajının yüzde 7 olarak konulması kesinleşti. İttifak içi partilere ayrıca baraj getirilmesi önerisinden vazgeçildi. MHP’nin yüzde 7 barajına sıcak baktığı yorumları yapıldı.

Hazine yardımı için yeni kriterler

Siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanması zorlaştırılacak. Hazine yardımı için bazı kriterler konulacak. Bu kriterlere uymadığı öne sürülen partilerin Hazine yardımı kesilecek.

Her seçim bölgesinde en fazla 5-7 milletvekili

Öte yandan çalışmada dar ya da daraltılmış bölge önerileri de ele alındı. Simülasyon yapıldı ve özellikle büyükşehirlerdeki seçim çevrelerinin daraltılması, her seçim bölgesinde en fazla 5-7 milletvekili olmasının önerilmesine karar verildi.

Sonradan kurulan partilere Meclis yönetiminde ve komisyonlarda görev verilmeyecek

Ayrıca sonradan kurulan partilere ilişkin sınırlamalar getiriliyor. Bu partilerin TBMM’nin yönetiminde, komisyonlarında ve diğer görevlerinde otomatik olarak görev almasının önü kapatılacak. TBMM Başkanvekili, idare amiri, katip üye ve komisyon üye sayıları, partilerin seçimden hemen sonraki milletvekili sayısına göre belirlenecek. Milletvekili sayısı değişse bile bu dağılım değişmeyecek.

Seçimlerden sonra partilerden istifa edenlerin kurduğu parti gruplarının, seçimlere katılma şartlarından biri olmasından da vazgeçiliyor. Yani 20 milletvekiline sahip olmak, seçime katılma şartlarından biri olmayacak.

2018 seçimlerinde YSK'nın açıkladığı 'Seçime girme hakkı kazanan partiler' listesinde İYİ Parti'nin yer almaması üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir görüşme yaparak İYİ Parti'nin seçimlere girmesinin önüne çıkan engeli aşmak için bir formül üzerinde anlaşmıştı. Buna göre, CHP'den istifa edecek 15 Milletvekili İYİ Parti'ye katılarak, Meclis'te grup kurma hakkı kazanan İYİ Parti seçime girebilmişti. Siyasi Partiler Kanunu'nda ne diyor? Madde 36 – (İptal:Anayasa Mahkemesinin 22/5/1987 tarih ve E. 1986/17. K. 1987/11 sayılı Kararı ile.)(1) (Yeniden düzenleme: 31/3/1988 - 3420/4. md.) Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şarttır.

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