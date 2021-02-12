Abdulkadir Selvi: İttifaka girenlere baraj yükseltilecek

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "AK Parti ve MHP’de, seçim sistemi ve siyasi partiler yasasıyla ilgili çalışma yapıldı. Ancak iki parti ortak çalışmalara başlamadı. Seçim barajının yüzde 5 ya da 7’ye düşürülmesi, ittifaka girenlere ise barajın yükseltilmesi düşünülüyor düşünülüyor." değerlendirmesini yaptı.

Selvi yazısında, "Seçim barajı yüzde 5 ya da 7’ye düşürülsün. Yeni baraj hem ittifaklar için hem seçime kendi adına giren partiler için uygulansın Ama bir ikinci bir alternatif daha var. Bu öneri de ittifak için değil, ittifaka giren partiler için barajın uygulanması önerisi. Bir siyasi parti ittifaka girmeden seçime girerse, baraj yüzde 5 ya da 7 olsun. Ama ittifaka giriyorsa arada bir fark olsun. İttifaka girmeyi tercih edenler için baraj yüzde 10 ya da 12 olarak uygulansın." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi, Türkiye milletvekilliğini iptal etti ama bir öneri de 100 ya da 150 milletvekilinin Türkiye genelinde alınan oy oranına göre dağıtılması. Burada yurtdışından alınan oylar nasıl oransal olarak dağıtılıyorsa, 100 ya da 150 milletvekilinin de Türkiye genelinde alınan oylara göre paylaştırılması öneriliyor."