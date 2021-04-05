AKP’nin Meclis’e sunduğu "torba teklifi" yasalaşırsa emekçinin hastalandığında alacağı geçici iş göremezlik ödeneği düşürülecek

AKP’nin teklifi ile işçinin iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden kaynaklı işe gelememe durumlarında gelir kaybı yaşamaması için SGK tarafından yapılan ödeme anlamına gelen geçici iş göremezlik ödeneğinde önemli bir değişiklik yapılıyor. Bu ödeme miktarı hesaplanırken de işçinin son 3 ay içerisindeki kazancının ortalamasına bakılıyor. Hastalanan işçiye günlük ücretinin üçte ikisi kadar geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Örneğin günlük 150 TL alan bir işçiye hastalandığında SGK günlük 100 TL geçici iş göremezlik ödeneği veriyor.

Artık ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç son 12 aylık ücrete göre hesaplanacak

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, AKP’nin Meclis’e sunduğu torba teklife göre bundan böyle bu ödenek veya gelirler hesaplanırken ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç son 12 aylık ücrete göre hesaplanacak. Örneğin asgari ücretle çalışan bir işçi Nisan 2021’de hasta olursa ona ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği günlük tutarı 2021’de geçerli olan asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacak. 2021’de brüt asgari ücret 3 bin 577 TL, günlük asgari ücret de 120 TL. Günlük ücretin üçte ikisi olan geçici iş göremezlik ödeneği 80 TL. Eğer düzenleme yasalaşırsa ödenek 65.4 TL’ye düşecek.

Sendika uzmanları uyarıyor

Sendika uzmanları 2019’da 3 milyon 383 bin 911 çalışanın geçici iş göremezlik ödeneği aldığına dikkat çekerek, “SGK toplam 27 milyon 680 bin 750 günlük geçici iş göremezlik ödeneği ödemiş. Ödeneğin günlük tutarı 20 TL azaltılırsa işçinin cebine toplam 553 milyon 615 bin lira daha az para girecek anlamına gelir” bilgisini verdi.