"AKP'nin karar merciinde bulunan isim Bahçeli'nin başlattığı tartışmayı yorumladı: İdam konusu Türkiye’nin çok gerisinde kaldı'"

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'İdam cezası bazı suçlar için yeniden gelsin' çağrısına yönelik AKP'de karar merciinde bulunan etkin bir ismin kendisine, "İdam konusu Türkiye’nin çok gerisinde kaldı" dediğini aktardı.

Sarıkaya, "Önce MHP’nin Cumhur İttifakı ortağı, iktidar partisinin yetkili isimlerine bu soruyu yönelttim. AK Parti’nin karar merciinde bulunan etkin ismi, adının yazılmasını istemedi, 'Zaten yeni duydum, detayına da çok hakim değilim, üzerinde daha önce konuşup kararlaştırdığımız bir konu değil' dedi. Ardından gelen şu cümlesi önemliydi: 'Konu çok hassas… İdam cezasını hukuk sistemimizden tamamen çıkaran ve Türkiye’nin demokratikleşmesinde önemli mesafe almasını sağlayan bizim iktidarımız. Çok karmaşık bir konu, üzerinde çok fazla tartışılması gereken bir mesele…” ifadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

AK Parti’nin yönetim erkleri arasında görev üstlenen akil hukukçu milletvekilinin yaklaşımı ise daha serinkanlı oldu.

MHP lideri Bahçeli’nin geçmişte de benzer talebinin olduğunu anımsattı. Benzer taleplerin önce de dile getirildiğini, başka kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik tekliflerin de verildiğini anımsatıp ekledi:

“Örneğin zinanın suç kapsamına alınmasını o günlerde çok tartıştık; ama kamuoyundan tepki gelince teklifi getiren vekil dahi, ‘bunu kim gündemimize soktu?’ diye tepki göstermek zorunda kaldı. İdam konusu Türkiye’nin çok gerisinde kaldı. Anayasa’nın 90’ıncı maddesi orada dururken, altına imza koyduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2 protokolüne imza koymuşken, idama dönmek kolay değil; ayrıca idam varken de bu suçlar işlenmiyor muydu?”

Bunun üzerine MHP’nin konuya hakim yöneticilerine dönüp nasıl bir yol izleyeceklerini sordum. Bana işaret ettikleri yer, MHP lideri Bahçeli’nin açıklamasının son sayfasının 3-4 paragrafında yer alan cümleleri oldu:

“TBMM’nin 1 Ekim 2020 tarihinde açılmasıyla birlikte milletimizin haklı beklentisi muhterem vekillerinin mutabakatıyla çözüme kavuşturulmalı, bebek katilleri, sapıklar, alçaklar, tecavüzcüler layık oldukları cezalara çarptırılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi İdam Cezası meraklısı değildir.”

Dikkat çektikleri, “…muhterem vekillerin mutabakatıyla” cümlesi oldu…

Yani TBMM’de Anayasayı değiştirecek sayıda milletvekillerinin katılımıyla ve mutabakatıyla değişikliğin yapılması… Yoksa MHP’nin bunu tek başına teklif olarak getirme gibi bir eğiliminin olmadığına vurgu yaptı.

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