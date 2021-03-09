AKP'nin Kadir Topbaş teklifi kabul edildi: Yenikapı Meydanı'na ismi verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclis toplantısında, Yenikapı Avrasya ve Gösteri Sanat Merkezi ile Yenikapı Meydanı'nın isimlerinin, "Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi" olarak değiştirilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi