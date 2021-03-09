AKP'nin Kadir Topbaş teklifi kabul edildi: Yenikapı Meydanı'na ismi verildi
09 Mart 2021 10:31
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclis toplantısında, Yenikapı Avrasya ve Gösteri Sanat Merkezi ile Yenikapı Meydanı'nın isimlerinin, "Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi" olarak değiştirilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi
İBB 1. Başkanvekili Zeynel AbidinOkul başkanlığındaki meclis toplantısında 148 gündem maddesi komisyonlara sevk edilirken AKP, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın isminin yaşatılması için bir teklif sundu.
AKP Meclis üyesi Mehmet Yiğit tarafından okunan teklifte, Topbaş'ın isminin inşa sürecinde büyük emek ve katkısının olduğu Yenikapı Meydanı ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezine verilmesi istendi.
Teklif karar olarak sunulan gündem maddesi yapılan mecliste oy birliğiyle kabul edildi.
Kararın kabul edilmesinin ardından AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP, İYİ Parti ve MHP gruplarına teşekkür etti.