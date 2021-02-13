Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, bir süredir kanser ve Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Koronavirüs'e yakalanan ve uzun süredir hastanede gören Topbaş'ın vefat haberini İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu duyurdu.



Topbaş, üçüncü kez kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan, kendisine "Kadir Abi" diye de hitap eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine, çok sayıda AKP'li belediye başkanı gibi, istifa etmek zorunda kaldı.

16 Kasım tarihinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılan Topbaş, hastanede geçirdiği sürede durumunun kötüye gitmesi nedeniyle entübe edilmiş, 4 Aralık'ta da yoğun bakıma alınmıştı. Topbaş, 3 Ocak'ta diyaliz makinesine bağlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde danışmanlığını yapan ve Erdoğan'ın "Kadir Abi" diyerek hitap ettiği Kadir Topbaş, İstanbul'da 3 dönem üst üste belediye başkanlığını kazanan isimdi. 2017'de belediye başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Yerine Mevlüt Uysal getirildi.

Kadir Topbaş, yarın (14 Şubat Pazar günü) öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı öğrenildi.

Kadir Topbaş için, yarın saat 12.30’da da İBB'nin Saraçhane Yerleşkesi önünde de tören düzenlenecek. TIKLAYIN: Kadir Topbaş’ın hayatını kaybetmesinin ardından siyasetçilerden taziye mesajları

Kadir Topbaş istifa ettiğinde ne demişti?

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, belediye başkanı olduğu dönemde ileride İBB Meclisi'ni sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle 5 imar değişikliği dosyasını iade etmiş, iade edilen dosyalar AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla değişiklik yapılmadan bir kez daha onaylanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Kadir Topbaş görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Topbaş istifa konuşmasında "Ben bugün itibarıyla buradaki başkanlık görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Şu anda partimin üyesiyim. Görevimi bırakıyorum ama partimi bırakmıyorum. Benim gündemim, Türkiye gündeminin küçük bir parçası. 80 milyon olarak Cumhurbaşkanımızın yanında olmak zorundayız. Tüm İstanbullulardan görevimden müsaademi istiyorum lütfen gönül koymasınlar. Siyasette kırgınlık olmaz. Kırgınlığım yok. Her zaman partimin yanındayım siyasetin içindeyim. Asla birtakım söylentilere fırsat vermek istemem" demişti.

Son olarak geçtiğimiz kasım ayında Twitter paylaşımı yapan Kadir Topbaş, öğretmenler günü, Atatürk'ün vefatının 82. yılı ve Burhan Kuzu'nun ölümüyle ilgili tweet atmıştı.

Kadir Topbaş kimdir?