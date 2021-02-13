Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi
Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, bir süredir kanser ve Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Koronavirüs'e yakalanan ve uzun süredir hastanede gören Topbaş'ın vefat haberini İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu duyurdu.
Topbaş, üçüncü kez kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan, kendisine "Kadir Abi" diye de hitap eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine, çok sayıda AKP'li belediye başkanı gibi, istifa etmek zorunda kaldı.
16 Kasım tarihinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılan Topbaş, hastanede geçirdiği sürede durumunun kötüye gitmesi nedeniyle entübe edilmiş, 4 Aralık'ta da yoğun bakıma alınmıştı. Topbaş, 3 Ocak'ta diyaliz makinesine bağlanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde danışmanlığını yapan ve Erdoğan'ın "Kadir Abi" diyerek hitap ettiği Kadir Topbaş, İstanbul'da 3 dönem üst üste belediye başkanlığını kazanan isimdi. 2017'de belediye başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Yerine Mevlüt Uysal getirildi.
Kadir Topbaş, yarın (14 Şubat Pazar günü) öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek.
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı öğrenildi.
Kadir Topbaş istifa ettiğinde ne demişti?
Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, belediye başkanı olduğu dönemde ileride İBB Meclisi'ni sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle 5 imar değişikliği dosyasını iade etmiş, iade edilen dosyalar AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla değişiklik yapılmadan bir kez daha onaylanmıştı.
Bu gelişmelerin ardından Kadir Topbaş görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Topbaş istifa konuşmasında "Ben bugün itibarıyla buradaki başkanlık görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Şu anda partimin üyesiyim. Görevimi bırakıyorum ama partimi bırakmıyorum. Benim gündemim, Türkiye gündeminin küçük bir parçası. 80 milyon olarak Cumhurbaşkanımızın yanında olmak zorundayız. Tüm İstanbullulardan görevimden müsaademi istiyorum lütfen gönül koymasınlar. Siyasette kırgınlık olmaz. Kırgınlığım yok. Her zaman partimin yanındayım siyasetin içindeyim. Asla birtakım söylentilere fırsat vermek istemem" demişti.
Son olarak geçtiğimiz kasım ayında Twitter paylaşımı yapan Kadir Topbaş, öğretmenler günü, Atatürk'ün vefatının 82. yılı ve Burhan Kuzu'nun ölümüyle ilgili tweet atmıştı.
Kadir Topbaş kimdir?
08 Ocak 1945 tarihinde Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde doğdu.
1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1974 yılında da Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.
Bir süre serbest mimar olarak çalıştı.
Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
Kırk yılı aşkın siyasi hayatında;
1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yaptı.
1999 yılında Fazilet Partisi’nden Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na seçildi.
2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Meclisi tarafından Birlik Başkanı olarak seçildi ve bu görevini 2009 yılına kadar yürüttü.
2009 yılında Türkiye Belediyeler Birliği’ne Başkan seçildi.
2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilerek, İstanbul tarihinde ilk defa üst üste 3 kez seçim kazanan büyükşehir belediye başkanı oldu.
2017 yılında belediye başkanlığı görevinden istifa etti. O dönemde Topbaş'ın istifa etmek zorunda bırakıldığı tartışmaları yaşandı. Topbaş istifa ettikten sonra yerine Mevlüt Uysal göreve geldi.
Kadir Topbaş, Özleyiş Topbaş ile evli olup üç çocuk babasıydı.