AKP'nin hazırladığı son torba yasaya eklendi; zeytinliklere jeotermal sondaj kuyuları açılabilecek

AKP'nin TBMM'ye sunmasını planladığı torba yasa taslağına eklenen madde ile "Zeytinliklere elektrik üretim santralı ve bunlara kaynak temin edilen sahalar" kurulabilecek.

AKP’de hazırlıkları devam eden ve çok sayıda yasada değişiklik öngören taslağa göre, zeytinliklere ve zeytinlik sahalarında jeotermal sondaj kuyuları açılabilecek.



Termal tespitinin ardından da elektrik üretmek üzere jeotermal santrallar kurulabilecek. Ancak bunun yapılabilmesi için mevcut zeytin ağaçlarından taşınabilecek olanların uygun bir alana taşınması, taşınamayacak olanların yerine de 5 kat zeytin ağacı dikilmesi şartı getirilecek.

Taslak çalışmaya eklenen madde şöyle: "18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 27/A maddesinde yer alan ‘3. maddesi hükümleri ve nükleer santral projeleri’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘ile kullanılacak alanda yer alan mevcut zeytin ağaçlarından taşınabilecek olanların uygun bir alana taşınması, taşınamayacak nitelikteki ağaç sayısının beş katının dikilmesi ve ilgili alanda gerçekleştirilecek faaliyetin sonlanması halinde alanın eski haline getirilmesi şartıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne ait veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme işlemleri tamamlanmış olan elektrik üretim santralları ve bu santrallara kaynak temin eden sahalar’ ibaresi eklenmiştir."



Hazırlıkları devam eden çalışmanın gelecek aylarda Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.