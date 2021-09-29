AKP'nin erken seçim tartışmasını bitirme planı

Yaz dönemini erken seçim ve ittifaklar tartışmasıyla geçiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27'inci dönem 5'inci yasama yılına 1 Ekim'de başlayacak. Paris İklim Anlaşması'na onay, vergi paketi, sosyal medya düzenlemesi ve bütçe görüşmeleri yeni yasama yılında öne çıkan temel çalışma konuları.

AKP,erken seçim tartışmasını büyüten Seçim ve Siyasi Partiler Yasası'ndaki değişikliği ise meclisin gündemine Kasım'dan önce getirmemeyi planlıyor. Böylelikle erken seçim tartışmalarının önünün kesilmesi ve 2023'teki normal seçim takviminin işlemesi planlanıyor.

Anayasaya göre Seçim Yasası'nda yapılacak değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak olan seçimlerde uygulanamıyor. Seçim Yasası'nın mecliste kabul edileceği tarih aynı zamanda erken seçim olup olmayacağını da göstereceği için AKP, Seçim Yasası'ndaki değişikliğe ilişkin düzenlemeyi meclisin Ekim gündemine almadı.

Muhalefetin önce 2021, şimdi de Kasım 2022'yi işaret ederek Türkiye'de erken seçim tartışmasını başlattığını kaydeden AKP kaynakları, DW Türkçe'ye "Muhalefetin 2022 sonbaharı için seçim beklentisi, bizim Seçim Yasası'ndaki değişiklik düzenlemesini bu yıl en geç Kasım'da çıkarmamıza dayanıyor. Kasım'ın üzerine bir yıl koyuyorlar, ortaya 2022 Kasım'ı çıkıyor. Ama biz Seçim Yasası'ndaki değişikliği ötelersek Kasım 2022'de seçim olmuyor, seçim 2023'e kalıyor" görüşünü aktardı.