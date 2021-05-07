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AKP'nin CHP'yi hedef alan çizgi filmi, partideki pek çok kritik isim tarafından paylaşılmadı

07 Mayıs 2021 07:09

AKP'nin hazırladığı CHP'yi "Yalan üretim merkezi" diyerek özellikle 128 milyar dolar tartışmaları üzerinden hedef aldığı çizgi filme vatandaşlardan tepki gelirken partideki kritik bazı isimler tarafından da eleştirilip paylaşılmadı.

AKP'nin 24 Mart’taki kongresinde göreve gelen Medya ve Tanıtım Başkanlığı'nın hazırladığı CHP'yi hedef alan animasyonun içeriği, partideki kimi isimler tarafından eleştirilerek paylaşılmadı.

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