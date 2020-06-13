AKP’nin baro planı üç büyük kent üzerinde yoğunlaştı iddiası: İstanbul'da 8 baro kurulabilir

AKP'nin baroların yapısını değiştirmeye yönelik çalışmalarında “çoklu baroyla nispi sistemi içeren karma bir model” öngördüğü belirtiliyor. Avukat sayısı 5 bini aşan illerde yeni baro kurulabilecek. En çok avukatın bulunduğu İstanbul'da baro sayısının 5 olacağı ancak 8'e kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Ankara Barosu ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yaşanan tartışmanın ardından yeniden gündeme gelen Avukatlık Yasası’nda Değişiklik Teklifi’nde sona geliniyor. TBMM gündemine önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen AKP’nin MHP ile baroların yapısında ve seçim yönteminde değişiklik öngören teklifin iskeletinin hazır ama ham olduğu, ekim ayında yapılacak baro seçimlerine yetiştirilmesi için hızla çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, çoklu baro yapılması yönünde adım atılacak. Avukat sayısı 5 bini aşan illerde yeni baro kurulabilecek. Yeni baro kurmak için 2 bin avukatın bir araya gelmesi şartı koşulacak. Barolar Birliği’nin yüzde 68’ini oluşturan İstanbul, Ankara ve İzmir’de çoklu baro açılabilecek. Barolara üyelik ve baroların başvuruları kabul etme zorunluluğu olacak.

İstanbul özelinde baro sayısının 5 olabileceği, 8’e kadar çıkabileceği konuşulurken, “2 bin sınırının İzmir için kolay olmayacağı” yönünde değerlendirmelerin olduğu öğrenildi. Nispi temsil sistemi üzerinde tartışmalara devam edildiği ancak “çoklu baroyla nispi sistemi içeren karma bir model”in öngörüldüğü belirtildi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun çoklu baro için “FETÖ’nün PKK’nın ve DHKP-C’nin hayalidir” sözlerine karşı AKP içinde, “FETÖ’nün aleni iş yapmak istemeyeceği, hiçbir zaman bir baro değil bütün baroları ele geçirme gayretinde olacağı, diğer gruplar için ise ayrışsınlar ayrışmasınlar diye iş yapılmayacağı” değerlendirmesinin yapıldığı belirtildi.

Bakan Gül'den baro başkanlarına: Savunmayı önemsedik

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 31 baronun başkanıyla basına kapalı düzenlediği toplantıda da Türkiye’de yargı güveninin artmasında avukatlık mesleğinin çok önemli yer tuttuğu vurgulandı. Gül’ün toplantıda, “Savunma mesleğinin güçlenmesi yargıya, adalete olan güveni artıran temel unsurlardan birisidir. Biz bunu hep önemsedik. Çalışmalarımızda, gerek yargı reformu başlıklarımızda, gerek uygulamamızda bu konuda daha da güçlenmesine yönelik tüm adımları atmaya çalıştık. Meclis’te çalışmalar, yapılan değerlendirmeler var ama ortaya çıkmış bir teklif yok. O yüzden bunun zamanlaması da çok değerli. Teknik olarak da baroların saygınlığı, avukatlık mesleğinin saygınlığı ile ilgili ne gerekiyorsa onu yapacağız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Toplantıdan yansıyan bilgilere göre, baro başkanları genel olarak teklifin geri çekilmesini ve kanunda değişiklik yapılacaksa bu değişikliğin barolarla görüşülerek müzakere edildikten sonra yapılmasını talep etti. Gül ise toplantıda konuşan baro başkanlarının görüşlerini ve önerilerini teker teker not aldı.

AKP'li Özkan: Biz gelmeden siz geldiniz

Toplantının ardından TBMM’ye geçen baro başkanları, AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Cahit Özkan ile bir araya geldi. Özkan’ın görüşmede, “Sizlerle tek tek temasa geçecektik. Sizler elinizi daha çabuk tuttunuz geldiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ama tabii diğer buraya gelmeyenleri de temsil ettiğiniz için bu noktada buraya zahmet edip gelip mesleğimizle, barolarla ilgili çalışmaya katkı sunmaya gayret ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Zengin de, “Daha dün itibariyle kendi aramızda bir paylaşım, planlama yapmıştık. Tek tek sizlerle hem tanışmak hem de görüşlerinizi almak istiyorduk. Bizim bugünkü asıl vazifemiz sizleri dinlemek. Burada bizim sadece bir iskelet çalışmamız var. İskelet olmadan bir şey üzerine konuşmak çok zor. İskelet var ama bu henüz ete kemiğe tam olarak bürünmedi. Bu manada bunun sahici bir dinleme olduğunu bilmenizi isterim” diye konuştu.

Toplantıya katılan baro başkanları ise ülkenin esas gündeminin ekonomik olduğunu ifade ederek, “Gündem bu haldeyken baroların yapısının değiştirilmesine yönelik değişikliklerin ne yeri ne de zamanı. Teklif geri çekilmelidir” dediler. Bazı baro başkanları, çözülmesi gereken sorunun baroların yapısı, temsil ve seçim sistemi olmadığını belirtti. Bazı baro başkanları da savunmayı güçlendirecek değişiklikler yapılmasını, bu sayede yargının güçlendirilebileceğini söyledi. Özkan ve Zengin, baro başkanlarından avukatların sosyal ve ekonomik sorunlarını bildirmelerini de talep etti. Baro başkanları, yetersiz olan CMK ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesini, beraat vekalet ücretlerinin ödenmesini, pandemi hali nedeniyle meslekte 5 yıl kıdeme kadar avukatların SGK ödemelerinden muaf tutulmasını, barolara kadın cinayetleri ve çocuk istismarı davalarında müdahale hakkı tanınması gibi taleplerini iletti. (ANKA)