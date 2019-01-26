AKP'nin Ankara adayı Özhaseki: 'Efendim 15 sene önce, sen falanla kahvaltı ettin, o da FETÖ’cü çıktı', e ne yapabilirim

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Mehmet Özhaseki seçim çalışmaları hakkında konuştu. Özhaseki, FETÖ konusunda üstüne gelinebilecek en son kişilerden biri olduğunu söyledi. "FETÖ’ye bir metrekare arsa vermemiş ender adamlardan birisiyim" diyen Özhaseki, "Ömrümüzde bir kere gidip, sohbetlerine oturmamışız. Algı idaresi dediğim bu. ‘Efendim 15 sene önce, sen falanla kahvaltı ettin, o da FETÖ’cü çıktı’. E ne yapabilirim, Meclis’te o kadar insan var, hepsiyle el sıkışıyoruz, belki yarın öbür gün birisi tutuklanacak, el sıkışmayalım mı?" diye sordu.

Hürriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Özhaseki 31 Mart yerel seçiminden gündeme, projelerinden rakibi Mansur Yavaş'a kadar birçok konuda açıklama yaptı.

Özhaseki'nin Özbey'in sorularına verdiği yanıtların bir kısmı şöyle:

Özellikle bazı belediye başkan adayları hakkında sosyal medyada FETÖ ilişkileri olduğuna yönelik iddialar yer aldı. Zamanında sizin de üstünüze çok geldiler… FETÖ konusunda üstüne gelinebilecek en son adamlardan birisi de benim. Gençliğimden beri yaşadığım hayat çizgisi çok net. 21 yıllık belediye başkanlığımda FETÖ’ye bir metrekare arsa vermemiş ender adamlardan birisiyim. 21 yıllık belediye başkanlığımda 300’e yakın üst düzey görevli atamışım. İçinde bir tane FETÖ’den atılan ya da tutuklanan adam yok. Bu ikisi yetmiyor mu? Ömrümüzde bir kere gidip, sohbetlerine oturmamışız. Algı idaresi dediğim bu. ‘Efendim 15 sene önce, sen falanla kahvaltı ettin, o da FETÖ’cü çıktı’. E ne yapabilirim, Meclis’te o kadar insan var, hepsiyle el sıkışıyoruz, belki yarın öbür gün birisi tutuklanacak, el sıkışmayalım mı ? Kayseri sanayisinde İstikbal grubu vardı. Bir kısmı FETÖ’ye yatkın insanlarmış. Bir kısmı tutuklu. Her zaman vergi rekortmenleri içinde ilk beştelerdi. 15 bin kişi çalıştırıyorlardı. 20 yıl belediye başkanlığı yapan biri olarak ‘Merhaba’ demeyecek miydik? Böyle bir şey olabilir mi, bunları delil gibi göstermek çok çirkin. Ya kazanamazsanız? Aklımızın ucundan bile geçmiyor.

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