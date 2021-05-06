AKP'nin animasyon filmi ile Gırgır dergisinin 2016'daki karikatürü arasında dikkati çeken benzerlik

AKP'nin dün sosyal medya hesabından paylaştığı, CHP Genel Merkezi’nin "Yalan üretim merkezi" olarak aktarıldığı animasyon filminin, 2016 yılında Gırgır dergisinde çıkan karikatürle olan benzerliği dikkati çekti.

AKP’nin YouTube Kanalı’ndan paylaşılan animasyonda CHP hedef alındı. AKP tarafından yayınlanan animasyonda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’e benzeyen bir karakter yer aldı. Animasyonda yer alan hikâyenin 2016 yılında Gırgır Dergisi’nde çıkan bir karikatür ile benzerliği dikkati çekti. CHP Parti Meclisi Üyesi, Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından Gırgır Dergisi’nin 8 Haziran 2016 tarihindeki içeriğini paylaştı. Derginin kapağında ‘Gündem Değiştirme Makinesi’ isimli bir karikatür yer alıyor.

AKP'nin animasyonu şöyle: