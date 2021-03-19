AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganı belli oldu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AKP 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganını, "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlediklerini açıkladı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu'nda 24 Mart Çarşamba günü düzenlenecek 7. Olağan Büyük Kongre'ye ilişkin açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre; Ünal, büyük kongrede "Türkiye için güven ve istikrar" sloganının kullanılacağını, çünkü Türkiye'nin güven ve istikrarla büyüdüğünü belirterek, "Nasıl ki Türkiye 1960 ile 2002 arasında 39 hükümet ile 42 yılını kaybetti. AK Parti ile 19 yıldan beri Türkiye büyüyor ve gelişiyor, o halde bu 19 yılın özeti aslında 'güven' ve 'istikrar', o yüzden bu kongrede 'Türkiye için güven ve istikrar' bu nedenle 'İnandığın yolda yürü' diyeceğiz" diye konuştu.

Mahir Ünal, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne 11 siyasi partiyi davet ettiklerini söyledi.

"Cumhurbaşkanımız yeni bir kadro, yeni bir MKYK oluşturacak"

Mahir Ünal, kongrenin ardından AKP MKYK'de yapılması planlanan değişikliklere ilişkin soru üzerine şu bilgileri verdi:

"Doğal olarak 2023 seçimlerini gerçekleştirecek kadrolar oluşturulacak. AK Parti'nin temel özelliklerinden bir tanesi, AK Parti'de siyaset, makam ve mevki siyaseti değil, görev ve sorumluluk siyaseti vardır. Tabii ki bir bayrak değişimi olacak, yeni arkadaşlarımız gelecek, il kongrelerimizde yaklaşık yüzde 70'lik bir yenileşme oluşturduk, kadın ve gençlik kollarımızla beraber şimdi büyük kongrede, Cumhurbaşkanımız yeni bir kadro, yeni bir MKYK oluşturacak."