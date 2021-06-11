AKP’nin 2002-2018 dönemi, AÖF İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabına girdi

AKP’nin 2002-2018 dönemi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabına girdi. Açıköğretim’deki ders kitabına, AKP dönemiyle ilgili 47 sayfa eklendiği görüldü. Söz konusu sayfalarda AKP’nin politikasından övgüyle söz edildi. Çevrimiçi sınavda da öğrencilere, "MİT TIR’ları, AKP’nin karşı karşıya kaldığı krizlere" yönelik sorular yöneltildi.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, rektörlük adına yazılı açıklama yapan Açıköğretim Fakültesi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorumlusu Doç. Dr. Burhan Sayılır, tartışmalı soruların sınavda sorulmasının gerekçesini, güz ve bahar dönemi ders kitaplarında konuların işlenmesiyle açıkladı. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ders kitabında, “Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Türkiye” adlı 47 sayfalık bir konu eklenip derste okutulduğunu kaydeden Sayılır, “Bahar dönemi vize sınavında ilk dört üniteden, finalde ise son dört üniteden soru soruluyor. Soruların 3'ü son dört ünite konularından sorulmuştur” dedi.

Kitapta MİT TIR'ları sorusu

İktisat ve işletme fakültelerinin 2020-2021 bahar yarıyılı dönem sonu sınavları 5, 6 ve 7 Haziran'da çevrimiçi yapıldı. Sorulan sorular, Türkiye'nin yakın siyasi tarihine dayanıyor.

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde, 1 milyon öğrenciye, MİT TIR'larıyla ilgili sorunun yöneltilme gerekçesini ise Doç. Dr. Burhan Sayılır şöyle açıkladı:

“Bu soru kitabın sekizinci ünitesinde işlendi. Sorunun cevabı Adana'da MİT TIR'larına yapılan operasyondur. Bu cevap, ilgili olayla ilgili mahkemenin gerekçeli kararından alınarak kitaba konulmuş ve sorusu sorulmuştur.”

Sınava giren öğretmen: Müfredata girmesi için üzerinden en az 50 yıl geçmeli

Eğitim İş İstanbul 4 Nolu Şube Sekreteri, aynı zamanda üniversitenin öğrencisi olan Ali Narman, şunları söyledi:

“Belgeleri ve ispatları konusunda açıklık olmayan, çok yakın zamanda yaşananlar soruldu. Müfredata girebilmesi, belgelerin tarafsız araştırılabilmesi için en az 50 yıl geçmesi gerekir.”

17-25 Aralık operasyonuyla Gezi'ye özel vurgu yapıldı

Öğrencilere sorulan MİT TIR'ları davasına ilişkin olan soru ve cevap şıkları şöyle:

“FETÖ-PDY Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da AK Parti Hükümetine karşı yapılan dış destekli darbe girişiminin ilk uluslararası adımı olarak kabul edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?”

A- Çözüm Süreci

B- Adana'da MİT TIR'larına yapılan operasyon

C- 17-25 Aralık 2013 operasyonları

D- KCK operasyonları

E- Gezi Parkı eylemleri

Kitaba eklenen ‘AKP Kronolojisi' başlığı altında ise şu konulara değiniliyor:

– Krizlere neden olan olayların başında Gezi Parkı eylemleri, çözüm süreci, 7 Şubat MİT kumpası, 17-25 Aralık operasyonları var.

– 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşamıştır. Darbe girişimi ile Türkiye'de demokrasiyi askıya almak ve halkın seçmiş olduğu Cumhurbaşkanı ve Hükûmet yasadışı bir yöntem kullanarak sistem dışına itilmek istenmiştir.