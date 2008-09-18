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Politika

AKP MYK’da Deniz Feneri tartışıldı

AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda Deniz Feneri Derneği’nde meydana gelen yolsuzluğun kime uzanırsa uzansın üzerine gidilmesi kararı alındı.

18 Eylül 2008 03:00

Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda Deniz Feneri yolsuzluğuyla ilgili bağlantının kime uzanırsa uzansın üzerine gidilmesi” görüşü benimsendi.

Edinilen bilgilere göre, toplantıda, davanın Almanya’da gündeme geldiği dönemde İçişleri Bakanlığı’nın da 3 ay süren bir inceleme başlattığı ve Türkiye’deki savcıların harekete geçtiği vurgulandı.

MYK toplantısında Almanya’daki Deniz Feneri davasının gerekçeli kararının beklenmesi gerektiğine de dikkat çekildi. Türkiye’deki Deniz Feneri Derneği’nin sadece İçişleri Bakanlığı tarafından değil, uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından da denetlendiği belirtildi.


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