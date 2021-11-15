AKP MYK toplanıyor: Masada EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplanıyor. Toplantılarda EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile ilgili değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; önce MKYK’yı toplayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra MYK üyeleriyle bir araya gelecek. MKYK’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele başta olmak üzere göç, sınırlar ve yapılacak operasyonlarla ilgili bir sunum yapacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK üyelerinden sahadaki izlenimlerini dinleyecek ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alacak.

Daha sonra MYK toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, son dönemde siyasette yaşananlarla ilgili kurmaylarıyla değerlendirmeler yapacak. AKP kurmaylarının, EYT ile ilgili yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir sunum yapması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, kurmaylarından EYT ile ilgili görüşlerini de dinleyecek. Toplantıda, asgari ücret ve 3600 ek gösterge de gündeme gelecek. Sonrasında söz konusu 3 başlık için yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritası belirlenecek. 2023 seçimleri için sahada olan MYK üyeleri, vatandaşlardan gelen talepleri toplantıda aktaracak.

Öte yandan, Meclis’te görüşülen yasa teklifleri ve bütçe çalışmalarının yanı sıra, hazırlıkları devam eden yasa teklifi çalışmalarına ilişkin de Erdoğan’a bilgi aktarılacağı ifade ediliyor.