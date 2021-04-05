AKP MYK olağanüstü toplanıyor: 3 konu görüşülecek

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında hafta sonunda emekli amiraller tarafından yayımlanan bildiri, seçim barajı çalışmaları ve hayvan hakları düzenlemesi gündemiyle bugün toplanacak.

Bu hafta Perşembe günü toplanması planlanan MYK, 103 amiral tarafından yayımlanan bildiri nedeniyle bugün olağanüstü toplanacak.

Reuters'ın haberine göre; AKP'li yetkililer, "kabul edilemez" olarak nitelediklerin bildirinin detaylı olarak ele alınacağını bildirdi.

Deniz Kuvvetleri'nden amiral rütbesinden emekli 103 subay hafta sonunda yayımladıkları bildiride Montrö anlaşmasının tartışmaya açılmasının endişe duyduklarını beyan ederken Cumhurbaşkanlığı bu açıklamayı "askeri darbe çağrışımı"yla suçladı.

Öte yandan Siyasi Partiler ve Seçim Yasalarında yapılan değişiklik çalışmaları da toplantının gündeminde bulunuyor.

AKP'de oluşturulan komisyonun seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7 ya da 5'e düşürülmesi, seçim bölgelerinin artırılması ve daraltılmış seçim bölgesine dair çalışmaları da ele alacak.

MYK ayrıca uzun süredir gündemde olan hayvan hakları yasa taslağını da ele alacak.

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