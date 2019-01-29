AKP MYK'nın 'buz kestiği' an

Mili Gazete yazarı Ahmet Yavuz, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı görevinden istifa edeceğini bugün duyuracağını ancak dilekçesini 19 veya 20 Şubat’ta sunacağını öne sürdü.

AKP’nin son MYK’sında konuşulanlarla ilgili kendisine ulaşan kulis bilgilerini yazan Yavuz, toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Meclis Başkanı kim olsun?” sorusunu sorduğunu, en genç üyelerinden birinin de TBMM Başkanlığı için ismi geçen Hayati Yazıcı’ya “Siz her görevde bulundunuz. Artık Meclis Başkanı da olmazsınız!” dediğini aktardı. Yavuz, en genç üyenin bu sözlerinin ardından 'ortamın buz kestiğini' yazdı.

“Başka isim konuşulmuş mu öğrenemedim ama işler biraz karışmış” diyen Yavuz, Yazıcı’nın adaylığının denklem dışına itildiğini yazdı.

Ahmet Yavuz’un “İstifa tamam, mesele kimin meclis başkanı olacağında” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İktidar Binali Yıldırım’ın istifa meselesine karar verdi. Yol haritasını çıkardı. Son MYK’da da bunu netleştirdi. Şöyle ki; AK Parti Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı, parti kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Meclis Başkanı’nın istifa edeceğini duyurup, sormuş.

'Meclis Başkanı kim olsun?'

Bir süre sessizlik kaplamış masanın etrafını.

MYK’da bilinen, Meclis Başkanlığı’na ismi geçen veya talipli iki kişi var. Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Hayati Yazıcı.

Genel Başkan’ın sorusu için daha kimse bir şey demeden söze beklenmedik şekilde, Başkanlık Divanı’nın netameli konularda öne çıkmasıyla hatırlanan en genç üyelerinden biri girmiş.

‘Hayati Abi, siz her görevde bulundunuz. Artık Meclis Başkanı da olmazsınız!’ Tabi ortam buz kesmiş!

Muhatap o meşhur kötü bakışını fırlatmış, İki isim karşı karşıya gelmiş.

Başka isim konuşulmuş mu öğrenemedim ama işler biraz karışmış.

Siz bu kulis bilgisinden, iktidar için daha önce de bizzat ‘Meclis başkanlığına talibim‘ diyen kişinin adaylığının denklem dışına itildiğini anlayabilirsiniz.”

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