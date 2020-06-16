AKP MYK'da Ayasofya için 15 Temmuz tarihi öne çıkarken, 'yeşil top' uygulamasının da sona erdirilmesi kararlaştırıldı

AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Ayasofya'nın ibadete açılacağı en uygun tarihin 15 Temmuz olacağı değerlendirmesi yapılırken, sosyal medyada uygulamaya alınan 'yeşil top' uygulamasından vazgeçilmesi yönünde karar alındığı öğrenildi.

Habertürk''ten Saliha Çolak'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK toplantısında Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda yaşanan tartışmalar masaya yatırıldı.



Yapılan anket çalışmalarında CHP seçmeni dahil, halk arasında destek olduğu yönünde sonuçlar elde edildiği bildirildi. Beklentinin yerine getirilmesi için yargıdan çıkacak karara göre Ayasofya'nın ibadete açılacağı, en uygun tarihin ise 15 Temmuz olacağı değerlendirildi.

Yeni TBMM Başkanlığı için Binali Yıldırım ismi öne çıktı

Bu arada AKP kulislerinde Mustafa Şentop ile Binali Yıldırım'ın adı ikinci devre Meclis Başkanlığı için öne çıkıyor. Şentop'un göreve devam edebileceği belirtiliyor. Ancak AKP'nin önde gelen isimleri, "Binali Yıldırım Başkan olmayı isterse, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini kırmayacaktır" yorumu yapılıyor. Yıldırım'ın son zamanlarda Meclis kulislerinde sık görülmesi, milletvekilleriyle diyalogları Başkanlık formülünün ağır bastığını gösteriyor.



Ancak Şentop'un, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Başkanlığı bırakmasının ardından, kendisinden kalan başkanlık süresini tamamladığı, o nedenle göreve devam etmek istediği de ifade ediliyor. Şentop ise bu konudaki soruları, "Siyasette 24 saat bile çok uzun süredir" diyerek geçiştiriyor.

Yıldız ya da hilal değil de neden yeşil top?

AKP MYK toplantısında son günlerde 'Yeşil Top' konusu da gündeme geldi. Sosyal medyada etik kuralların uygulanması açısından farkındalık yaratmak amacıyla Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tarafından başlatılan Yeşil Top imgesine, Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan tepki geldi.



Edinilen bilgilere göre Turan, "Neden simge olarak top seçiliyor. Bunun başka anlamları da var. Neden üçgen yıldız ya da hilal değil. Kaldırılması lazım" dedi. Ünal da uygulamanın farkındalık yarattığı ve amacına ulaştığını söyledi. Bunun üzerine Turan da "Amacına ulaştıysa kaldırılabilir o zaman" diye karşılık verdi.