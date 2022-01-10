AKP MYK bugün toplanıyor: Masada nafaka ve spor kanun teklifi var

Bunun yanı sıra, toplantıda AKP'nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı spor yasası ile ilgili son durum hakkında Erdoğan’a bir sunum yapılacak. Yaklaşık 65 maddeden oluşan spor yasa teklifinde ise, spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığından verilecek tescille kurulması sağlanacak. Spor kulüpleri yöneticilerinde olması gereken niteliklerin belirlendiği kanun teklifinde, kulüpler gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşları tarafından da denetlenebilecek. Yapılan sözleşmeler Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilecek. Toplantıda ayrıca, Erdoğan kurmaylarından yeni ekonomi modeline ilişkin sahadan gelen görüş ve talepleri dinleyecek.