AKP MYK bugün toplanıyor: Masada nafaka ve spor kanun teklifi var

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre
toplantıda, uzun bir süredir gündemde olan nafaka ile ilgili yapılması planlanan düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması planlanıyor. Kademeli formülün öne çıktığı teklife göre, c Çekişmeli boşanmalarda ise tazminat ve velayet gibi anlaşmazlıkların eşler boşandıktan sonra karara bağlanması planlanıyor. Söz konusu düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmelerinin ardından tamamlanarak, kısa bir süre içerisinde Meclis’e sunulması planlanıyor.