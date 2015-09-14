AKP MKYK'da kim, ne oy aldı?

AKP kongresinde Başbakan Ahmet Davutoğlu geçerli 1353 oyun tamamını aldı. MKYK seçiminde en düşük oy teşkilat başkanı Süleyman Soylu’ya geldi. Soylu, 1295 geçerli oyun 1231’ini alabildi. Listedeki en yüksek oylar ise 1292’yle eski Kahramanmaraş İl Başkanı Metin Doğan ile Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’ün oldu.

AKP’nin yenilenen MKYK listesine delege tercihleri damgasını vurdu. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun geçerli 1353 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildiği önceki günkü kongrede yapılan MKYK seçiminde en düşük oy AKP Teşkilat Başkanı Süleyman Soylu’ya geldi. Erdoğan’a yakınlığıyla tanınan ve teşkilat operasyonları nedeniyle parti içinde şimşekleri üzerine çeken Soylu, MKYK seçiminde kullanılan 1295 geçerli oyun ancak 1231’ini alabildi. Listenin sürpriz isimlerinden eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise 1265 oyla MKYK’ya seçildi.

Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerden, kongre öncesinde Davutoğlu’nun karşısına aday olarak çıkmaya hazırlanarak kulisleri dalgalandıran eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a 1259 oy çıktı. Erdoğan’ın damadı, İstanbul Milletvekili Berat Albayrak da 1257 oy aldı. Yine Erdoğan’a en yakın isimlerden eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 1274, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala 1267, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan 1261, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli 1261, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik 1265, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop 1264, Bülent Gedikli 1255, Burhan Kuzu 1275, Aziz Babuşçu 1269, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de 1285 oy aldı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 1282, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de 1281 oyla listenin yüksek oy alan isimleri arasında yer alırken, listenin Diyarbakırlı isimleri eski Tarım Bakanı Mehdi Eker 1270, eski milletvekili Galip Ensarioğlu da 1288 oy ile yine yüksek oy alan isimlerden oldu. Eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, yeni milletvekili Mehmet Özhaseki 1291, eski Maliye Müsteşarı, yeni milletvekili Naci Ağbal da 1289 oy aldı.

'Partinin etkin isimlerini geçtiler'

Partinin etkin isimlerinden genel başkan yardımcısı Mehmet Ali Şahin 1284, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 1288, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 1282, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı 1277, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ 1290 oy aldı. Merve Kavakçı’nın kardeşi İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan 1286 oyla MKYK’ya seçilirken, listede en yüksek oyları ise 1292 oyla eski Kahramanmaraş İl Başkanı Metin Doğan ile Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün aldı.