AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci: Sosyal medya mecralarına TC kimlik numarası ile girilmesi zorunluluğu düşünülmeli

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya mecralarına TC kimlik numarası ile girilmesi gerektiğini belirterek, "Terör örgütlerinin tamamının sosyal medyada da bir koalisyon halinde olduğunu görüyoruz. Öyle ki, bu koalisyona, bazen bazı siyasetçilerin, bir kısım sözde sanatçının, bazı sözde aydınların, sözde akademisyenlerin dahil olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci sosyal medya platformu Twitter'dan sosyal medyaya kimlik numarası girilmesi çağrısında bulundu.



Birinci şunları kaydetti: "Sosyal medya mecralarına, TC kimlik numarası ile girilmesi zorunluluğu düşünülmelidir. Maalesef ülkemiz, sosyal medyadaki kirlenmede ön sıralardadır. Bunun yanısıra size, bizlere, milletimizin mukaddes değerlerine hayasızca saldıran ekşimiş mecraların faaliyeti durdurulmalıdır.

Terör örgütlerinin tamamının sosyal medyada da bir koalisyon halinde olduğunu görüyoruz. Öyle ki, bu koalisyona, bazen bazı siyasetçilerin, bir kısım sözde sanatçının, bazı sözde aydınların, sözde akademisyenlerin dahil olduğunu görüyoruz.

Bu şekilde, terör örgütleri tarafından üretilen sosyal medya algısının, yalanının, iftirasının, toplumda belli bir zemin tutmasına çaba sarf ediyorlar. Bunda, aynı zamanda özellikle yurt dışı merkezli birkaç server, algının yayılması için etkin bir şekilde kullanılıyor.

Bizi görünce dizlerinin bağı kopacak iki paralık şuursuz tipler, büyük çoğunluğu da isimsiz onun bunun bot hesapları, klavye başında kendilerinde her türlü cakayı satma, hakareti etme, iftirayı atma özgürlüğü olduğu zannına kapılıyorlar. Tamamı hakkında yasal işlem başlatılıyor."