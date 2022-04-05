AKP MKYK, Erdoğan başkanlığında toplanacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bugün önce MKYK’yı toplayacak, ardından da MKYK üyeleriyle iftarda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında MKYK üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşların taleplerini iletecek, sahadaki durumla ve parti çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek. Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, Meclis çalışmalarının gündeme gelmesi ve sunumların yapılması bekleniyor. Toplantıya ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılacağı belirtiliyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleriyle iftarda buluşacak. AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis gündemi ve devam eden yasa çalışmalarıyla ilgili vekillerle istişarelerde bulunacağı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü öğretmenlerle, cumartesi günü ise İstanbul’da polis, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile iftar yapacak.