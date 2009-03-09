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Politika

'AKP mitingleriyle TOKİ açılışları neden çakışıyor?'

CHP Milletvekili Köse, Erdoğan'a, TOKİ açılışları ile AKP mitinglerinin aynı tarihlere gelmesinin tesadüf olup olmadığını sordu.

09 Mart 2009 02:00

CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, TOKİ açılışları ile AKP mitinglerinin aynı tarihlere gelmesinin tesadüf olup olmadığını sordu.

Köse, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, AKP'nin yaptığı mitinglerin TOKİ açılışları ile aynı tarihlere denk geldiğini iddia etti.

Bunun bir tesadüf olup olmadığını öğrenmek isteyen Köse, şu soruları yöneltti:

"TOKİ açılışları ile mitinglerinizin aynı tarihlerde yapılıyor olmasını doğru buluyor musunuz? TOKİ açılışları ile aynı tarihlere denk gelen mitinglerinizin masrafları nasıl karşılanmaktadır?"

CHP Eskişehir Milletvekili Murat Sönmez de Başbakan Erdoğan'a, AKP hükümetleri döneminde işini kaybedenlerin sayısını sordu.

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