AKP mitingine SMS’li davet

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Perşembe günü Burdur’da yapacağı miting için AKP tarafından Burdur’da bulunan öğretmenler başta olmak üzere memur, muhtar, kooperatif başkanlarına SMS’le miting davetleri gönderildi.





Yerel seçimlere kısa bir süre kalırken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı mitinglerde öğretmenler başta olmak üzere memurlara, kooperatif başkanlarına ve muhtarlara SMS yoluyla miting davetlerinin gönderildiği iddia edildi. 19 Mart’ta Burdur’da miting yapacak olan Başbakan Erdoğan için AKP şu SMS’i gönderdi:



“Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan 19 Mart 2009 Perşembe günü saat 15.30 da Burdur Cumhuriyet Meydanında halka hitap edecektir. Teşriflerinizi rica ederim.”



"AKP herşeyi mubah görüyor"



Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, söz konusu mesajların memurlar, kooperatif başkanları ve muhtarlara gönderildiğini belirterek, “Biz böyle bir şeyin yapılmasının yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Memurun siyasette uğraşma hakkı yok ama AKP için seçim yolunda her şey mubah. Devletin kaymakamlarını memurlarını, kooperatif başkanlarını, muhtarlarını toplamaya çalışıyorlar. Memlekette sandık başında ve musalla taşında olan eşitliği de bozdular. Artık, fakirin cenazesi farklı, zenginin cenazesi farklı kalkıyor. Siyaset de promosyona döndü. İnsanların oyu üzerinden ipotek konuyor. Bu ipoteği saygısızlık olarak görüyorum. Oy insanın namusudur” dedi. Özkan, AKP’nin seçim için devletin tüm kaynaklarını kullandığını ve telefon numaralarına da bu şekilde ulaştığını kaydetti.



Eğitim-İş: Öğretmen bilgileri servis ediliyor



Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli ise Başbakan Erdoğan’ın valileri “AKP’nin valisi” olarak gördüğünü savundu. Tüm öğretmenlerin SMS yoluyla davet edildiğini kaydeden Adıbelli, “Öğretmenlerin bilgileri ve telefonları AKP’ye servis ediyor. 19 Mart’ta Başbakan Burdur’a gelecek diye tüm öğretmenlerin cep telefonlarına SMS gelmiş. Anayasaya göre partilerin seçimlere eşit koşullarda girmesi gerekirken, devletin tüm imkanlarını kullanıyorlar. Bu Anayasa’ya aykırı. Tüm uyarılara rağmen de bir şey yapılmıyor. Bu Türkiye ve demokrasimiz için iyi değil. Bu tek partiyim ‘her istediğimi yaparım’ mantığı. 29 Mart’ta herkes, pikniğe değil sandığa gitmeli” dedi.

