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Politika

AKP mitingine Kürtçe davet

Başbakan yarın Batman'a gidiyor. AKP teşkilatı halkı mitinge Rojin'in, ‘Hejayi’ (Güzelsin) adlı Kürtçe türkü ile davet ediyor.

27 Şubat 2009 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın mitingde konuşacağı Batman'da, AKP teşkilatı halkı mitinge Rojin'in, ‘Hejayi’ (Güzelsin) adlı Kürtçe türkülerini seçim minibüslerinden çalarak davet ediyor.


AKP Batman İl Teşkilatının yarın yapacağı miting öncesi hazırlıklar yoğun bir şekilde sürüyor. Mitingin yapılacağı Turgut Özal Bulvarı'nda Valilik Kavşağı parti bayraklarıyla donatılırken, iki seçim minibüsü de kentte gün boyu dolaşarak halka mitingi duyurdu. Minibüslerden TRT'nin Kürtçe yayın yaptığı TRT 6'da program yapan Rojin'in Kürtçe, `Hejayi' (güzelsin) adlı türküsü seslendirilerek Batmanlılar mitinge davet edildi.

Batman Valiliği de Başbakan Erdoğan'ın açılışını yapacağı yaklaşık 30 tesisin isimlerinin yazılı olduğu bez afişlerin kentin dört bir yanına astı.

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