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Politika

AKP mitinginde açılan MHP bayrakları için inceleme başlatıldı

AKP'nin Ankara Sincan'da düzenlediği mitingde MHP bayrakları dikkat çekti. MHP p bayraklarla ilgili inceleme başlattı

15 Haziran 2013 21:58

Milliyetçi Hareket Partisi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında açılan MHP bayrakları ile ilgili inceleme başlattı. Parti Genel Merkezi'nden bir heyetin, MHP bayrağının kimler tarafından açıldığını öğrenmek için MHP Sincan ve Etimesgut İlçe Başkanlığı'na gittiği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, "PKK'ya teslim olmuş, İmralı canisiyle pazarlıklara batmış, milliyetçiliği ayaklar altına layık görmüş Başbakan ve zihniyetinin, Üç Hilali istismara yeltenmesi, Milliyetçi Hareket'in kutlu mücadele ve muhalefetini anlamsızlığa sürükleme provokasyonu siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçmekten kurtulamayacaktır. Öncelikle Üç Hilalli bayrağımızı ve bozkurt simgemizi AKP'nin açık hava toplantısında kullanılmasına ve açılmasına kimlerin çanak tuttuğu, kimlerin buna cüret ettiği, bu şerefsiz tertibin içinde kimlerin bulunduğu muhakkak ki açığa çıkarılmalıdır" açıklamasını yaptı.

  

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